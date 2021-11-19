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«Я не коммунистка»: выдвинутая на высокий пост в США уроженка СССР оправдывается за прошлое

В Сенате США представили кандидатуры на пост главы Управления финансового контроля США. Одна из них — уроженка СССР Сауле Омарова, которую выдвинул президент США Джо Байден.



В ходе слушаний Омаровой пришлось оправдываться за свое прошлое и даже заявить, что она не коммунистка. Кандидатка отметила, пишет Haqqin.az, что ей не приходилось выбирать, где родиться, а ее родственники подвергались преследованиям при сталинском режиме.

Критически настроенный к Омаровой сенатор Пэт Туми заявил, что не знает, как обращаться к ней — «профессор» или «товарищ». Другие сенаторы спросили Омарову, выписалась ли она из комсомола, а также раскритиковали ее за выбранную тему кандидатской диссертации «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале».

Сауле Омарова — уроженка советского Казахстана, профессор Корнельского университета. С 1991 года проживает в США, позднее получила гражданство этой страны.

Ранее Fox нашло компромат на Омарову и опубликовало со ссылкой на полицейские документы статью о том, что она в 1995-м попалась на краже из магазина. Между тем Омарова после этого инцидента заплатила за ущерб, и все обвинения с нее сняли.
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