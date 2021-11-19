







В ходе слушаний Омаровой пришлось оправдываться за свое прошлое и даже заявить, что она не коммунистка. Кандидатка отметила, пишет Haqqin.az, что ей не приходилось выбирать, где родиться, а ее родственники подвергались преследованиям при сталинском режиме.





Критически настроенный к Омаровой сенатор Пэт Туми заявил, что не знает, как обращаться к ней — «профессор» или «товарищ». Другие сенаторы спросили Омарову, выписалась ли она из комсомола, а также раскритиковали ее за выбранную тему кандидатской диссертации «Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в «Капитале».





Сауле Омарова — уроженка советского Казахстана, профессор Корнельского университета. С 1991 года проживает в США, позднее получила гражданство этой страны.





Ранее Fox нашло компромат на Омарову и опубликовало со ссылкой на полицейские документы статью о том, что она в 1995-м попалась на краже из магазина. Между тем Омарова после этого инцидента заплатила за ущерб, и все обвинения с нее сняли.