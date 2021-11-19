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Деревообрабатывающее производство горело в Поставах

18 ноября в Поставах произошел пожар ЧПУП «Поставский мебельный центр», расположенном на Ленинской улице.

Фото МЧС

О возгорании на предприятии пожарным сообщили жители райцентра. Начался пожар около двух часов дня.

Что конкретно горело на производстве и масштаб ущерба МЧС не сообщает. На видеозаписи, сделанной видеорегистратором пожарной автоцистерны, пишут ННВ, виден высокий столб дыма черного цвета и сильное пламя, языки которого вырываются из-под крыши одного из зданий центра.

Фото МЧС

Поставский мебельный центр работает уже более двух десятков лет, на предприятии производят межкомнатные двери, паркетную доску, столы, стулья, а также топливные пеллеты. Если верить человеку, звонившему в МЧС, горел участок по производству паркета.
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