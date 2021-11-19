



Агентство выяснило, что компания хочет ускорить производство электромобилей, поэтому решила «переориентировать» свой проект. Apple рассчитывает сразу же сосредоточиться на беспилотниках.





Проект возглавит Кевин Линч, пишет Оfficelife.media, который с сентября отвечает за подразделение беспилотных автомобилей. Уже завершена основная работа над чипом для первого электрокара. Он состоит в основном из нейронных процессоров для обработки искусственным интеллектом.





Впрочем, компания до сих пор не решила: убрать руль или все же оставить его, чтобы на случай чрезвычайных ситуаций люди могли взять управление автомобилем на себя.





В центре салона беспилотника для пассажиров установят планшет, похожий на iPad. Один из вариантов интерьера, который рассматривает команда, — дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, в котором пассажиры сидят по бокам салона лицом друг к другу.





Анонсируют, что электрокары от Apple будут совместимы со всеми зарядными устройствами.