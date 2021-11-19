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Apple в 2025 году запланировала выпустить беспилотник без руля и педалей

В 2025 году компания Apple намерена выпустить свой беспилотник без руля и педалей. Как сообщает Bloomberg, главный критерий для электрокара от «яблочной» компании — он должен быть безопаснее конкурентов Waymo и Tesla.


Агентство выяснило, что компания хочет ускорить производство электромобилей, поэтому решила «переориентировать» свой проект. Apple рассчитывает сразу же сосредоточиться на беспилотниках.

Проект возглавит Кевин Линч, пишет Оfficelife.media, который с сентября отвечает за подразделение беспилотных автомобилей. Уже завершена основная работа над чипом для первого электрокара. Он состоит в основном из нейронных процессоров для обработки искусственным интеллектом.

Впрочем, компания до сих пор не решила: убрать руль или все же оставить его, чтобы на случай чрезвычайных ситуаций люди могли взять управление автомобилем на себя.

В центре салона беспилотника для пассажиров установят планшет, похожий на iPad. Один из вариантов интерьера, который рассматривает команда, — дизайн автомобиля Lifestyle от Canoo, в котором пассажиры сидят по бокам салона лицом друг к другу.

Анонсируют, что электрокары от Apple будут совместимы со всеми зарядными устройствами.
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