



Как сообщает «OfficeLife», 18 ноября прошла пресс-конференция, на которой замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун заявил, что Беларусь готова поставить России 400 тысяч тонн картофеля.

Минсельхозпрод опубликовал данные, по которым видно, что в текущем году в Беларуси накопали 6 миллионов тонн картофеля. В Министерстве добавляют, что урожай будет распределен следующим образом: на семена заложат 185 тысяч тонн, в промышленную переработку направят 200 тысяч тонн, в торговлю и общепит — 100 тысяч тонн, на экспорт — более 400 тысяч тонн.

Как сообщают «Известия», в России нынешний год стал неурожайным, поэтому она собирается импортировать в 2021-2022 годах от 300 тысяч до 800 тысяч тонн картофеля.







