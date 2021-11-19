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Несмотря на неурожай, Беларусь готова поставлять картофель в России

Вот сколько поставит страна в этом году.


 
Как сообщает «OfficeLife», 18 ноября прошла пресс-конференция, на которой замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун заявил, что Беларусь готова поставить России 400 тысяч тонн картофеля. 
 
Минсельхозпрод опубликовал данные, по которым видно, что в текущем году в Беларуси накопали 6 миллионов тонн картофеля. В Министерстве добавляют, что урожай будет распределен следующим образом: на семена заложат 185 тысяч тонн, в промышленную переработку направят 200 тысяч тонн, в торговлю и общепит — 100 тысяч тонн, на экспорт — более 400 тысяч тонн.
 
Как сообщают «Известия», в России нынешний год стал неурожайным, поэтому она собирается импортировать в 2021-2022 годах от 300 тысяч до 800 тысяч тонн картофеля.
 

 
Источник: Анжелика Романюк
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