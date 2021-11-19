







"Мы работаем с банками, у нас определены дороги в программе "Дороги Беларуси" (на 2021-2025 годы - ИФ). У нас достаточно большие планы. Это автодорога М3. Р23 мы должны продолжать в направлении Старобина, Р46. В соответствии с планами сегодня работаем, выстраиваем источники финансирования. Это внутренние источники, государственная инвестиционная программа, Евразийский банк развития, также мы работаем с нашими китайскими партнёрами, с Эксимбанком Китая", - сказал Авраменко.

Он отметил, пишет Interfax.by, что это основные источники финансирования. "Как будут конкретные договорённости, мы проинформируем и выстроим дальше работу", - добавил министр.





Ранее из-за санкций Европейский инвестиционный банк, ЕБРР приостановили сотрудничество с Беларусью. Теперь Минск ищет замену европейским кредитам на реконструкцию крупных автодорог.







