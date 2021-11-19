

Производства. Мясной завод с бойней





Деревообрабатывающая производственная база в Свислочи, Гродненская область





Цена – 375 000 BYN





Что предлагают: База в пpoмзoнe райцентра. Основные направления: пиломатериалы, тара, пoгoнaжныe и столярные изделия. Можно производить мебель, двери, окна. Есть внутренние рельсы, близко ЖД-станция, есть все коммуникации, оборудование, трансформаторная подстанция на 250 кВт. Штат укомплектован, база работает, заключены контракты на поставку, есть заказы. Нет долгов.





Площадь – 2,7 га, земля в собственности. Земля 2,7 гa. Асфальтированная дорога до въезда. Железобетонный забор. Есть места для сдачи в аренду.





Производство окон и дверей ПВХ, Минский район, трасса М-1, 15 от МКАД





Цена – 87 500 BYN





Что предлагают: Автоматическая линия с мощностью 50-60 окон в смену, в рабочем состоянии. Помещение 300.00 квадратных метров в аренде. Есть открытая площадка площадью 250 м.кв. Предприятие работает с 2007 года. Долгов нет. Продавец заявляет, что бизнес окупится за 1 год, обещает помочь на первых этапах.





Мясоконсервное предприятие с бойней в Ошмянском районе, Гродненская область





Это предложение явно не для массового покупателя. Цена – 5 000 000 BYN. Зато мы получаем представление о стоимости небольшого завода.





Что предлагают: Предприятие действующее, после модернизации, работает 26 лет. Полный цикл переработки мяса, от убоя скота до мясных консервов. Есть все необходимое оборудование, инфраструктура. База поставщиков. Зарегистрированная торговая марка «БЕТПАК». Участок – 2 га, из них 1,4 га в собственности. Есть площади для сдачи в аренду. До Минска 120 км, рядом трасса Минск-Вильнюс, в 20 км литовская граница.





Производство и продажа монетниц в Минске





А это, наоборот – классический малый бизнес. Цена – 37 500 BYN





Что предлагают: технология с необходимой документацией и согласованиями; торговая марка; доменное имя с показом на 1-й странице в органической выдаче поисковиков; веб-сайт; договора на реализацию. Сделаны расчеты себестоимости изделия и всего хозяйственного цикла. Прибыль от производства и розничной реализации 1 000 монетниц – 4 880 долл.





Компания по выращиванию рыбы и заготовке раков в Минском районе





Цена – 87 500 BYN





Что предлагают: право аренды 37 га в водохранилище «Селюты» для рыбоводства до 2034 года; право на заготовку и закупку раков на территории Заславского водохранилища до 6700 кг в год. Заключены договора с крупными торговыми сетями и договора с заготовителями раков. Остальную информацию предложено уточнять по телефону.





Автомобильный бизнес. Мойка с полным штатом работников









Автомойка в паркинге отеля Минск в собственности





Цена – 175 000 BYN.





Что предлагают: автомойка на три машиноместа в собственности. Арендована асфальтированная площадка 105 и 36 кв.м. для стоянки клиентов. Есть все необходимое оборудование, полный штат работников.





Автомойка самообслуживания на 3 поста+ в Лиде





Цена – 300 000 BYN





Что предлагают: Продается автомойка самообслуживания на 3 поста+ в Лиде. Площадь – 0,15 га. На территории комплекса придорожного сервиса у центрального въезда в город.





Автостоянка с разрешением на строительство в Могилеве





Цена – 325 000 BYN





Что предлагают: площадь – 0,64 га. Есть разрешение на строительство автосервиса, автомойки, шиномонтажа.





Автостоянка в центре Молодечно





Цена – 100 000 BYN





Что предлагают: стоянка на 120 машин, территория огорожена, заасфальтирована площадь – 0,50 га. Есть административное здание.





Сфера обслуживания. Сауна, которая работает 25 лет

Сауна «7 пятниц» люкс уровня в центре Минска





Цена – 87 500 BYN





Что предлагают: продается сауна люкс уровня «7 Пятниц» в центре Минска. Сауна площадью 90 кв.м., до 10 человек. Финская и турецкая парная, бассейн – 5 метров. Зона отдыха с мягкой мебелью, техникой, караоке и др.





Сауна «У Павловича», Минск, район Каменной горки





Цена – 50 000 BYN.





Что предлагают: Сауна работает уже 25 лет. Площадь – 84 кв.м., в аренде у государства. Есть аквазона, бассейн, гидромассажная пушка, две купели с холодной водой.





Торговля. Интернет-магазин и таргетолог в придачу





Продуктовый магазин в Минском районе, а/г Атолино





Цена – 100 000 BYN





Что предлагают: Магазин проработал 2 года. Площадь магазина – 70 кв.м., внутри работает маленькое кафе. Есть склад, стоит торговое оборудование, кондиционер. Коллектив сформирован. Получены лицензии на табак и алкоголь. Проходное место, рядом остановка.





Торговый островок в ТЦ Грин, Минск, район Каменной Горки





Цена – 10 750 BYN





Что предлагают: основной товар – носки. Площадь – 5,76 кв.м. Объект проработал полгода. Два продавца работают по сменному графику. Есть касса, синхронизированная с 1С. Остаток товара – 5 000 пар носков. Вместе с бизнесом покупатель получит сертификаты и возможность работать с поставщиком по эксклюзивной цене.





Интернет-магазин товаров для маникюра neonkult.by





Цена – 25 000 BYN





Что предлагают: рабочий Инстаграм с живыми подписчиками и ежедневными продажами, если требуется – таргетолог в придачу. Сайт вместе с СЕО специалистом. Покажу статистику, поставщиков, базу клиентов, проведу по нюансам работы. Поддержка покупателя, пока тот не разберется в бизнесе. Окупаемость магазина 1 год без дополнительных вложений. За отдельную плату покупатель получит остатки непроданного товара.





Интернет-магазин товаров для творчества и хобби ArtCat.by





Цена – 3 000 BYN





Что предлагают: сайт, домен, хостинг, ssl. Профиль инстаграм 4 000 подписчиков, красивый телефонный номер. База поставщиков. Покупателю также обещаны консультации.











