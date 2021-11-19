+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мясной завод, 25-летняя сауна и производство монетниц. Какой готовый бизнес можно купить сейчас в Беларуси

Истории успеха обычно рассказывают, как начинают бизнес «с нуля». Однако бизнес можно еще и купить. Посмотрели, какие предприятия и по какой цене выставляют на продажу сейчас. Предложений довольно много, потому возьмем несколько свежих объявлений из разных отраслей. И отдадим предпочтение не самым дорогим предложениям, пусть цена бизнеса не превышает стоимость 3-5 квартир в Минске.


Производства. Мясной завод с бойней


Деревообрабатывающая производственная база в Свислочи, Гродненская область

Цена – 375 000 BYN

Что предлагают: База в пpoмзoнe райцентра. Основные направления: пиломатериалы, тара, пoгoнaжныe и столярные изделия. Можно производить мебель, двери, окна. Есть внутренние рельсы, близко ЖД-станция, есть все коммуникации, оборудование, трансформаторная подстанция на 250 кВт. Штат укомплектован, база работает, заключены контракты на поставку, есть заказы. Нет долгов.

Площадь – 2,7 га, земля в собственности. Земля 2,7 гa. Асфальтированная дорога до въезда. Железобетонный забор. Есть места для сдачи в аренду.

Производство окон и дверей ПВХ, Минский район, трасса М-1, 15 от МКАД

Цена – 87 500 BYN

Что предлагают: Автоматическая линия с мощностью 50-60 окон в смену, в рабочем состоянии. Помещение 300.00 квадратных метров в аренде. Есть открытая площадка площадью 250 м.кв. Предприятие работает с 2007 года. Долгов нет. Продавец заявляет, что бизнес окупится за 1 год, обещает помочь на первых этапах.

Мясоконсервное предприятие с бойней в Ошмянском районе, Гродненская область

Это предложение явно не для массового покупателя. Цена – 5 000 000 BYN. Зато мы получаем представление о стоимости небольшого завода.

Что предлагают: Предприятие действующее, после модернизации, работает 26 лет. Полный цикл переработки мяса, от убоя скота до мясных консервов. Есть все необходимое оборудование, инфраструктура. База поставщиков. Зарегистрированная торговая марка «БЕТПАК». Участок – 2 га, из них 1,4 га в собственности. Есть площади для сдачи в аренду. До Минска 120 км, рядом трасса Минск-Вильнюс, в 20 км литовская граница.

Производство и продажа монетниц в Минске

А это, наоборот – классический малый бизнес. Цена – 37 500 BYN

Что предлагают: технология с необходимой документацией и согласованиями; торговая марка; доменное имя с показом на 1-й странице в органической выдаче поисковиков; веб-сайт; договора на реализацию. Сделаны расчеты себестоимости изделия и всего хозяйственного цикла. Прибыль от производства и розничной реализации 1 000 монетниц – 4 880 долл.

Компания по выращиванию рыбы и заготовке раков в Минском районе

Цена – 87 500 BYN

Что предлагают: право аренды 37 га в водохранилище «Селюты» для рыбоводства до 2034 года; право на заготовку и закупку раков на территории Заславского водохранилища до 6700 кг в год. Заключены договора с крупными торговыми сетями и договора с заготовителями раков. Остальную информацию предложено уточнять по телефону.

Автомобильный бизнес. Мойка с полным штатом работников


Автомойка в паркинге отеля Минск в собственности

Цена – 175 000 BYN.

Что предлагают: автомойка на три машиноместа в собственности. Арендована асфальтированная площадка 105 и 36 кв.м. для стоянки клиентов. Есть все необходимое оборудование, полный штат работников.

Автомойка самообслуживания на 3 поста+ в Лиде

Цена – 300 000 BYN

Что предлагают: Продается автомойка самообслуживания на 3 поста+ в Лиде. Площадь – 0,15 га. На территории комплекса придорожного сервиса у центрального въезда в город.

Автостоянка с разрешением на строительство в Могилеве

Цена – 325 000 BYN

Что предлагают: площадь – 0,64 га. Есть разрешение на строительство автосервиса, автомойки, шиномонтажа.

Автостоянка в центре Молодечно

Цена – 100 000 BYN

Что предлагают: стоянка на 120 машин, территория огорожена, заасфальтирована площадь – 0,50 га. Есть административное здание.

Сфера обслуживания. Сауна, которая работает 25 лет

Сауна «7 пятниц» люкс уровня в центре Минска

Цена – 87 500 BYN

Что предлагают: продается сауна люкс уровня «7 Пятниц» в центре Минска. Сауна площадью 90 кв.м., до 10 человек. Финская и турецкая парная, бассейн – 5 метров. Зона отдыха с мягкой мебелью, техникой, караоке и др.

Сауна «У Павловича», Минск, район Каменной горки

Цена – 50 000 BYN.

Что предлагают: Сауна работает уже 25 лет. Площадь – 84 кв.м., в аренде у государства. Есть аквазона, бассейн, гидромассажная пушка, две купели с холодной водой.

Торговля. Интернет-магазин и таргетолог в придачу


Продуктовый магазин в Минском районе, а/г Атолино

Цена – 100 000 BYN

Что предлагают: Магазин проработал 2 года. Площадь магазина – 70 кв.м., внутри работает маленькое кафе. Есть склад, стоит торговое оборудование, кондиционер. Коллектив сформирован. Получены лицензии на табак и алкоголь. Проходное место, рядом остановка.

Торговый островок в ТЦ Грин, Минск, район Каменной Горки

Цена – 10 750 BYN

Что предлагают: основной товар – носки. Площадь – 5,76 кв.м. Объект проработал полгода. Два продавца работают по сменному графику. Есть касса, синхронизированная с 1С. Остаток товара – 5 000 пар носков. Вместе с бизнесом покупатель получит сертификаты и возможность работать с поставщиком по эксклюзивной цене.

Интернет-магазин товаров для маникюра neonkult.by

Цена – 25 000 BYN

Что предлагают: рабочий Инстаграм с живыми подписчиками и ежедневными продажами, если требуется – таргетолог в придачу. Сайт вместе с СЕО специалистом. Покажу статистику, поставщиков, базу клиентов, проведу по нюансам работы. Поддержка покупателя, пока тот не разберется в бизнесе. Окупаемость магазина 1 год без дополнительных вложений. За отдельную плату покупатель получит остатки непроданного товара.

Интернет-магазин товаров для творчества и хобби ArtCat.by

Цена – 3 000 BYN

Что предлагают: сайт, домен, хостинг, ssl. Профиль инстаграм 4 000 подписчиков, красивый телефонный номер. База поставщиков. Покупателю также обещаны консультации.
Источник:  Игорь Смирнов,  Myfin.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]