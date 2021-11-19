



Об этом сообщает погранкомитет Беларуси.





«Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб», — сказано в сообщении пограничного ведомства.





Ранее Польша предупреждала, что работа железнодорожного пропуска будет приостановлена, если белорусская сторона не стабилизирует ситуацию в этом районе.





Напомним, с 9 ноября временно приостановлена работа автомобильного погранперехода «Брузги/Кузница». Однако железнодорожный пограничный переход продолжал функционировать.