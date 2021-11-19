Польша официально приостановила грузовое ЖД-сообщение в пункте пропуска Кузница
Государственный пограничный комитет Беларуси получил от польской стороны официальное письмо о том, что с 21 ноября грузовое сообщение в ЖД-пункте пропуска Кузница будет приостановлено.
Об этом сообщает погранкомитет Беларуси.
«Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб», — сказано в сообщении пограничного ведомства.
Ранее Польша предупреждала, что работа железнодорожного пропуска будет приостановлена, если белорусская сторона не стабилизирует ситуацию в этом районе.
Напомним, с 9 ноября временно приостановлена работа автомобильного погранперехода «Брузги/Кузница». Однако железнодорожный пограничный переход продолжал функционировать.
Источник: belmarket.by
16:10 19/11/2021
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