При этом чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) даже выросла на 371,7 млн. рублей и достигла 1 355 млн. рублей. Такие данные приведены в подготовленном Национальным банком «Обзоре деятельности и характеристике устойчивости функционирования банков РБ» на 1 октября 2021 года, сообщает select.by





Столь удивительный результат объясняется тем, что чистые отчисления банков в резервы за указанный период составили всего 808,5 млн. рублей, что оказалось меньше, чем за предыдущий аналогичный период, на 630,7 млн. рублей.





Из всех доходов банков, довольно существенно увеличились только чистые комиссионные доходы: на 227,5 млн. рублей — до 1 551,5 млн. рублей.





Чистые процентные доходы, также выросли, но чисто символически — на 11,3 млн. рублей (до 2 941,4 млн. рублей).





Прочие чистые банковские доходы за указанные четыре квартала составили всего 545,3 млн. рублей, то есть снизились на 158,4 млн. рублей. В этот показатель входят доходы от совершения валютных операций, от ценных бумаг и т. д.





В то же время, операционные расходы коммерческих банков оказались намного выше операционных доходов: на 2 549,5 млн. рублей. Это на 192,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном предшествовавшем периоде.





Чистые отчисления на долги, списанные с баланса, а также налог на прибыль за рассматриваемый период также оказались намного выше поступлений по данным статьям: на 325,2 млн. рублей. Это больше, чем за четыре квартала 2019–2020 годов на 146,8 млн. рублей.





Хотя чистые доходы коммерческих банков по многим статьям сократились, валовая величина доходов по большинству статей выросла. В частности, процентные доходы поднялись на 677,2 млн. рублей и достигли 6 029,7 млн. рублей.





Причина роста понятна: увеличение процентных ставок по кредитам. При этом процентные расходы банков выросли почти на такую же величину — на 666 млн. рублей, достигнув 3 088,3 млн. рублей. Таким образом, коммерческие банки в целом от повышения процентов по кредитам особой выгоды не получили, они всего лишь компенсировали рост затрат на получение ресурсов.





Валовые комиссионные доходы банков за рассмотренный период увеличились намного меньше, чем процентные, то есть на 245,2 млн. рублей (до 2 358,7 млн. рублей). Но валовые комиссионные расходы выросли всего на 17,7 млн. рублей — до 807,2 млн. рублей.





А вот прочие валовые доходы банков резко сократились: на 389,8 млн. рублей — до 1 500,9 млн. рублей. Нацбанк не сообщил, какие именно доходы упали, но, скорее всего, это поступления от сделок с иностранной валютой. Прочие валовые расходы банков сократились на 231,4 млн. рублей и достигли 955,6 млн. рублей.





Операционные доходы коммерческих банков за рассматриваемый период составили скромные 339,5 млн. рублей, что оказалось на 28,4 млн. рублей больше, чем за предыдущие 4 квартала. Операционные расходы, в то же время, выросли на 220,9 млн. рублей, достигнув 2 899 млн. рублей.





Значительно выросли и долги, списанные с баланса и налог на прибыль: на 144,9 млн. рублей — до 331,4 млн. рублей. А вот поступления по ранее списанным долгам в сумме с доходами по отложенным налогам на прибыль оказались мизерными: 6,3 млн. рублей. Но и это оказалось на 2 млн. рублей меньше, чем в аналогичном предыдущем периоде.