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В Минэнерго рассказали о причине отключения БелАЭС

В ближайшее время первый энергоблок снова будет включен в сеть, сообщает БелТА со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича.

У Каранкевича спросили, что опять произошло на станции, почему в среду снова пришлось отключать первый энергоблок от сети.

"Поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической системы защиты, и блок был отключен от сети ", — ответил он. Министр также рассказал, что "по результатам диагностики, все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии".

Накануне Госатомнадзор согласовал пуск блока. Был начат вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности.

Первый блок БелАЭС запустили год назад — в ноябре 2020 года. За это время его неоднократно отключали и снова включали в сеть. В ряде случаев, энергетики объясняли это плановыми работами. 

Но известно и о нескольких поломках на станции. В частности, почти три месяца  — с середины июля по начало октября — специалисты занимались диагностикой технологических систем и узлов турбогенератора, все это время блок не был подключен к сети. 

В ходе диагностики выяснилось, что нужна "замена одного из элементов возбудителя турбогенератора". Блок включили в сеть только 4 октября. 

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