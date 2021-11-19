В Минэнерго рассказали о причине отключения БелАЭС
В ближайшее время первый энергоблок снова будет включен в сеть, сообщает БелТА со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича.
У Каранкевича спросили, что опять произошло на станции, почему в среду снова пришлось отключать первый энергоблок от сети.
"Поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической системы защиты, и блок был отключен от сети ", — ответил он. Министр также рассказал, что "по результатам диагностики, все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии".
Накануне Госатомнадзор согласовал пуск блока. Был начат вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности.
Первый блок БелАЭС запустили год назад — в ноябре 2020 года. За это время его неоднократно отключали и снова включали в сеть. В ряде случаев, энергетики объясняли это плановыми работами.
Но известно и о нескольких поломках на станции. В частности, почти три месяца — с середины июля по начало октября — специалисты занимались диагностикой технологических систем и узлов турбогенератора, все это время блок не был подключен к сети.
В ходе диагностики выяснилось, что нужна "замена одного из элементов возбудителя турбогенератора". Блок включили в сеть только 4 октября.
15:18 19/11/2021
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