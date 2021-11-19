У Каранкевича спросили, что опять произошло на станции, почему в среду снова пришлось отключать первый энергоблок от сети.





"Поступил один некорректный сигнал, который привел к срабатыванию автоматической системы защиты, и блок был отключен от сети ", — ответил он. Министр также рассказал, что "по результатам диагностики, все технологические системы и оборудование находятся в работоспособном состоянии".





Накануне Госатомнадзор согласовал пуск блока. Был начат вывод реакторной установки на минимально контролируемый уровень с последующим увеличением мощности.





Первый блок БелАЭС запустили год назад — в ноябре 2020 года. За это время его неоднократно отключали и снова включали в сеть. В ряде случаев, энергетики объясняли это плановыми работами.





Но известно и о нескольких поломках на станции. В частности, почти три месяца — с середины июля по начало октября — специалисты занимались диагностикой технологических систем и узлов турбогенератора, все это время блок не был подключен к сети.





В ходе диагностики выяснилось, что нужна "замена одного из элементов возбудителя турбогенератора". Блок включили в сеть только 4 октября.