"С завершением строительства морского участка в Балтийском море мы приблизились в желаемой цели – достичь диверсификации поставок энергоносителей в Польшу в 2022 году. По Baltic Pipe будет поступать 10 млрд куб.м газа в год, что сопоставимо с поставками Газпрома, контракт с которым закончится в декабре следующего года", – отмечено в сообщении.





Ожидается, что коммерческая транспортировка газа по Baltic Pipe начнется с 1 октября 2022 года.





Морская часть газопровода имеет протяженность около 275 км. Укладкой занималось три судна-укладчика и еще 32 вспомогательных судна. Работы велись в режиме 24/7, в них принимало участие 1100 человек, включая экипажи судов и вертолетов.





Проект Baltic Pipe был признан Европейской Комиссией "Проектом общих интересов" (PCI) и имеет этот статус постоянно с 2013 года. Проект получил финансовую поддержку от ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF).





Общая сумма предоставленного на данный момент финансирования – 266,8 млн евро. Деньги предназначены, в частности, для выполнения проектных работ, получения необходимых административных разрешений и выполнения строительно-монтажных работ.





Baltic Pipe – газопровод, связывающий месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши и прокладку трубы, которая соединит две страны по дну Балтийского моря.





Планируемая мощность газопровода – 10 млрд куб.м в год. Завершение строительства намечено на 1 октября 2022 года.





12 мая 2020 года Польша получила разрешение от Швеции на прокладку газопровода Baltic Pipe в исключительной экономической зоне королевства.





4 июня 2021 года Дания отозвала экологическое разрешение на строительство балтийского газопровода Baltic Pipe.