После стремительного взлёта в 2020 году рынок e-commerce 2021 по самым скромным прогнозам вырастет на 25%.





Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам и такой шопинг уже вошел в привычку. Ритейл и интернет-магазины анализируют предновогодний спрос, готовятся расчищать складские запасы и объявляют «Чёрную пятницу» – ключевую распродажу перед стартом Рождественских скидок.





Аналитики провели онлайн-опрос и узнали, что, где и как будут покупать белорусы. И сколько денег планируют потратить. Результаты исследования комментирует Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.





Готовы ли белорусы азартно искать выгодные предложения и тратить деньги во время «Чёрной пятницы»? Аналитический центр сервиса управления бизнесом «Битрикс24» провел онлайн-исследование и спросил пользователей что, как и где они будут покупать.





Некоторые выводы опроса:





- Белорусы используют Black Friday скорее, как эмоциональный проект - большинство (58%) планирует принять участие в распродаже, но при этом в течение года они не ждут скидок, чтобы купить нужную вещь или услугу.





- Четверть опрошенных не хотят тратить на распродаже больше 50 рублей. При этом 18% готовы покупать на сумму свыше 2000 рублей.





- Больше всего белорусы интересуются сниженными ценами в fashion-сегменте, гаджетах и электронике.





- Фантастически высок процент людей, которые будут оплачивать покупки банковской картой - почти 80%.





- Любопытно, что белорусам не принципиально важны срок доставки и конкретный размер скидки - это характерно для рынков с формирующимися потребительскими паттернами.





Пока покупатели в Беларуси не предъявляют жестких требований к продавцам по уровню сервиса.





«Судя по результатам нашего опроса, 2021 год закрепил потребительскую привычку делать покупки онлайн. Тех, кто планирует приобретать товары в интернет-магазинах и маркетплейсах, почти в два раза больше (63%), чем желающих пойти на распродажу в торговый центр или магазин.





Интернет-магазины стараются максимально эффективно использовать Back Friday. Ведь это один из экономически позитивных периодов года.





В период распродаж продавцам важно делать ставку на эмоциональный шоппинг - во всех смыслах маркетинга. Я бы посоветовала торговым площадкам максимально работать с клиентской базой с помощью любых инструментов цифровизации, представленных на digital-рынке Беларуси.





В идеале – использовать полноценную CRM: делать персонализированные предложения, анализировать и оцифровывать спрос, хиты продаж своих товаров и услуг. И не стесняться формировать потребительские паттерны своих покупателей - опрос показывает, что пока это возможно», – комментирует Полина Ганкович.





Остальные выводы исследования:





1.Ждете ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?





а) Да, я слежу за скидками – 43%





б) Нет, покупаю вещь тогда, когда это актуально – 57%





Вывод: 57% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь





2.Будете ли вы покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»?





а) Да – 58%





б) Нет – 42%





Вывод: 58% респондентов планируют покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»





3.Будете ли вы покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020»?





а) Буду – 26%





б) Не Буду – 74%





Вывод: три четверти опрошенных не будут покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020».





4. Где вы планируете покупать товары во время «Чёрной пятницы 2021»?





а) В онлайне: интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы скидок – 63%





б) В офлайне: магазины, рынки и торговые центры – 37%





Вывод: 63% опрошенных планируют делать покупки онлайн во время «Чёрной пятницы 2021»





5.Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «Чёрной Пятницы» в этом году?





а) От 50 до 70% - 33%





б) От 70 до 90% - 32%





в) От 30 до 50% - 29%





г) От 10 до 30% - 6%





Вывод: большинство белорусов привлекают скидки выше 30%





6.Сколько вы планируете потратить во время Black Friday 2021?





а) До 50 рублей – 25%





б) Больше 2000 рублей – 18%





в) До 150 рублей – 14%





г) До 300 рублей – 13%





г) До 1000 рублей – 12%





е) До 2000 рублей – 10%





ё) До 500 рублей – 8%





Вывод: четверть респондентов во время «Чёрной пятницы 2021» планируют потратить до 50 рублей, а каждый пятый – больше 2000 рублей.





7.Как вы планируете искать информацию о скидках?





а) Онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, в СМИ, на официальных сайтах «Чёрной пятницы» - 84%





б) Офлайн: через билборды, рекламу в ТЦ, новости в газетах, от семьи, друзей и коллег – 16%





Вывод: большинство опрошенных планируют искать информацию о скидках в интернете.





8.Скидки на какую категорию товаров интересуют вас больше всего?





а) Одежда, обувь, аксессуары – 31%





б) Электроника, гаджеты – 29%





в) Бытовая техника, товары для дома – 14%





г) Продукты – 13%





д) Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги – 4%





е) Автомобили, запчасти, автоаксессуары – 3%





ё) Путешествия, авиабилеты – 3%





ж) Товары для ремонта и строительства – 2%





з) Абонементы: фитнес, спа, массаж – 1%





Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на одежду, обувь, электронику и гаджеты.





9. Как вы будете оплачивать покупки?





а) Банковская карта – 79%





б) Наличные – 16%





в) Рассрочка или кредит – 5%





Вывод:79% респондентов планируют оплачивать покупки банковской картой.





10. Сколько вы готовы ждать доставку товара из интернет-магазина?





а) До 24 часов – 16%





б) 1-3 дня – 32%





в) 3-5 дней – 28%





г) 5-14 дней – 24%





Вывод: большинство участников опроса готовы ждать заказанный товар больше суток.





11. Сколько сотрудников в вашей компании-работодателе?





а) 1-5 человек – 37%





б) 5-10 человек – 7%





в) 10-30 человек – 14%





г) 30-100 человек – 15%





д) 100-500 человек – 11%





е) 500-1000 человек – 4%





ё) Больше 1000 человек – 12%





Вывод: большинство опрошенных работают в компаниях малого и среднего бизнеса