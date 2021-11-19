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Исследование: почти треть белорусов потратят в черную пятницу более 1000 рублей

За шесть месяцев 2021 года количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 5,7%. Число «электронных» покупок выросло на 51%, а их сумма — на 37%.

Исследование: почти треть белорусов потратят в черную пятницу более 1000 рублей
После стремительного взлёта в 2020 году рынок e-commerce 2021 по самым скромным прогнозам вырастет на 25%.

Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам и такой шопинг уже вошел в привычку. Ритейл и интернет-магазины анализируют предновогодний спрос, готовятся расчищать складские запасы и объявляют «Чёрную пятницу» – ключевую распродажу перед стартом Рождественских скидок.

Аналитики провели онлайн-опрос и узнали, что, где и как будут покупать белорусы. И сколько денег планируют потратить. Результаты исследования комментирует Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.

Готовы ли белорусы азартно искать выгодные предложения и тратить деньги во время «Чёрной пятницы»? Аналитический центр сервиса управления бизнесом «Битрикс24» провел онлайн-исследование и спросил пользователей что, как и где они будут покупать.

Некоторые выводы опроса:


- Белорусы используют Black Friday скорее, как эмоциональный проект - большинство (58%) планирует принять участие в распродаже, но при этом в течение года они не ждут скидок, чтобы купить нужную вещь или услугу.

- Четверть опрошенных не хотят тратить на распродаже больше 50 рублей. При этом 18% готовы покупать на сумму свыше 2000 рублей.

- Больше всего белорусы интересуются сниженными ценами в fashion-сегменте, гаджетах и электронике.

- Фантастически высок процент людей, которые будут оплачивать покупки банковской картой - почти 80%.

- Любопытно, что белорусам не принципиально важны срок доставки и конкретный размер скидки - это характерно для рынков с формирующимися потребительскими паттернами. 

Пока покупатели в Беларуси не предъявляют жестких требований к продавцам по уровню сервиса.

«Судя по результатам нашего опроса, 2021 год закрепил потребительскую привычку делать покупки онлайн. Тех, кто планирует приобретать товары в интернет-магазинах и маркетплейсах, почти в два раза больше (63%), чем желающих пойти на распродажу в торговый центр или магазин.

Интернет-магазины стараются максимально эффективно использовать Back Friday. Ведь это один из экономически позитивных периодов года.

В период распродаж продавцам важно делать ставку на эмоциональный шоппинг - во всех смыслах маркетинга. Я бы посоветовала торговым площадкам максимально работать с клиентской базой с помощью любых инструментов цифровизации, представленных на digital-рынке Беларуси. 

В идеале – использовать полноценную CRM: делать персонализированные предложения, анализировать и оцифровывать спрос, хиты продаж своих товаров и услуг. И не стесняться формировать потребительские паттерны своих покупателей - опрос показывает, что пока это возможно», – комментирует Полина Ганкович.

Остальные выводы исследования:


1.Ждете ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?

а) Да, я слежу за скидками – 43%

б) Нет, покупаю вещь тогда, когда это актуально – 57%

Вывод: 57% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь

2.Будете ли вы покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»?

а) Да – 58%

б) Нет – 42%

Вывод: 58% респондентов планируют покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»

3.Будете ли вы покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020»?

а) Буду – 26%

б) Не Буду – 74%

Вывод: три четверти опрошенных не будут покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020».

4. Где вы планируете покупать товары во время «Чёрной пятницы 2021»?

а) В онлайне: интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы скидок – 63%

б) В офлайне: магазины, рынки и торговые центры – 37%

Вывод: 63% опрошенных планируют делать покупки онлайн во время «Чёрной пятницы 2021»

5.Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «Чёрной Пятницы» в этом году?

а) От 50 до 70% - 33%

б) От 70 до 90% - 32%

в) От 30 до 50% - 29%

г) От 10 до 30% - 6%

Вывод: большинство белорусов привлекают скидки выше 30%

6.Сколько вы планируете потратить во время Black Friday 2021?

а) До 50 рублей – 25%

б) Больше 2000 рублей – 18%

в) До 150 рублей – 14%

г) До 300 рублей – 13%

г) До 1000 рублей – 12%

е) До 2000 рублей – 10%

ё) До 500 рублей – 8%

Вывод: четверть респондентов во время «Чёрной пятницы 2021» планируют потратить до 50 рублей, а каждый пятый – больше 2000 рублей.

7.Как вы планируете искать информацию о скидках?

а) Онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, в СМИ, на официальных сайтах «Чёрной пятницы» - 84%

б) Офлайн: через билборды, рекламу в ТЦ, новости в газетах, от семьи, друзей и коллег – 16%

Вывод: большинство опрошенных планируют искать информацию о скидках в интернете.

8.Скидки на какую категорию товаров интересуют вас больше всего?

а) Одежда, обувь, аксессуары – 31%

б) Электроника, гаджеты – 29%

в) Бытовая техника, товары для дома – 14%

г) Продукты – 13%

д) Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги – 4%

е) Автомобили, запчасти, автоаксессуары – 3%

ё) Путешествия, авиабилеты – 3%

ж) Товары для ремонта и строительства – 2%

з) Абонементы: фитнес, спа, массаж – 1%

Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на одежду, обувь, электронику и гаджеты.

9. Как вы будете оплачивать покупки?

а) Банковская карта – 79%

б) Наличные – 16%

в) Рассрочка или кредит – 5%

Вывод:79% респондентов планируют оплачивать покупки банковской картой.

10. Сколько вы готовы ждать доставку товара из интернет-магазина?

а) До 24 часов – 16%

б) 1-3 дня – 32%

в) 3-5 дней – 28%

г) 5-14 дней – 24%

Вывод: большинство участников опроса готовы ждать заказанный товар больше суток.

11. Сколько сотрудников в вашей компании-работодателе?

а) 1-5 человек – 37%

б) 5-10 человек – 7%

в) 10-30 человек – 14%

г) 30-100 человек – 15%

д) 100-500 человек – 11%

е) 500-1000 человек – 4%

ё) Больше 1000 человек – 12%

Вывод: большинство опрошенных работают в компаниях малого и среднего бизнеса
Источник: myfin.by
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