Исследование: почти треть белорусов потратят в черную пятницу более 1000 рублей
За шесть месяцев 2021 года количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 5,7%. Число «электронных» покупок выросло на 51%, а их сумма — на 37%.
После стремительного взлёта в 2020 году рынок e-commerce 2021 по самым скромным прогнозам вырастет на 25%.
Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам и такой шопинг уже вошел в привычку. Ритейл и интернет-магазины анализируют предновогодний спрос, готовятся расчищать складские запасы и объявляют «Чёрную пятницу» – ключевую распродажу перед стартом Рождественских скидок.
Аналитики провели онлайн-опрос и узнали, что, где и как будут покупать белорусы. И сколько денег планируют потратить. Результаты исследования комментирует Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.
Готовы ли белорусы азартно искать выгодные предложения и тратить деньги во время «Чёрной пятницы»? Аналитический центр сервиса управления бизнесом «Битрикс24» провел онлайн-исследование и спросил пользователей что, как и где они будут покупать.
Некоторые выводы опроса:
- Белорусы используют Black Friday скорее, как эмоциональный проект - большинство (58%) планирует принять участие в распродаже, но при этом в течение года они не ждут скидок, чтобы купить нужную вещь или услугу.
- Четверть опрошенных не хотят тратить на распродаже больше 50 рублей. При этом 18% готовы покупать на сумму свыше 2000 рублей.
- Больше всего белорусы интересуются сниженными ценами в fashion-сегменте, гаджетах и электронике.
- Фантастически высок процент людей, которые будут оплачивать покупки банковской картой - почти 80%.
- Любопытно, что белорусам не принципиально важны срок доставки и конкретный размер скидки - это характерно для рынков с формирующимися потребительскими паттернами.
Пока покупатели в Беларуси не предъявляют жестких требований к продавцам по уровню сервиса.
«Судя по результатам нашего опроса, 2021 год закрепил потребительскую привычку делать покупки онлайн. Тех, кто планирует приобретать товары в интернет-магазинах и маркетплейсах, почти в два раза больше (63%), чем желающих пойти на распродажу в торговый центр или магазин.
Интернет-магазины стараются максимально эффективно использовать Back Friday. Ведь это один из экономически позитивных периодов года.
В период распродаж продавцам важно делать ставку на эмоциональный шоппинг - во всех смыслах маркетинга. Я бы посоветовала торговым площадкам максимально работать с клиентской базой с помощью любых инструментов цифровизации, представленных на digital-рынке Беларуси.
В идеале – использовать полноценную CRM: делать персонализированные предложения, анализировать и оцифровывать спрос, хиты продаж своих товаров и услуг. И не стесняться формировать потребительские паттерны своих покупателей - опрос показывает, что пока это возможно», – комментирует Полина Ганкович.
Остальные выводы исследования:
1.Ждете ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?
а) Да, я слежу за скидками – 43%
б) Нет, покупаю вещь тогда, когда это актуально – 57%
Вывод: 57% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь
2.Будете ли вы покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»?
а) Да – 58%
б) Нет – 42%
Вывод: 58% респондентов планируют покупать товары или услуги на распродажах «Чёрной пятницы 2021»
3.Будете ли вы покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020»?
а) Буду – 26%
б) Не Буду – 74%
Вывод: три четверти опрошенных не будут покупать в «Чёрную Пятницу 2021» больше, чем в «Чёрную Пятницу 2020».
4. Где вы планируете покупать товары во время «Чёрной пятницы 2021»?
а) В онлайне: интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы скидок – 63%
б) В офлайне: магазины, рынки и торговые центры – 37%
Вывод: 63% опрошенных планируют делать покупки онлайн во время «Чёрной пятницы 2021»
5.Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «Чёрной Пятницы» в этом году?
а) От 50 до 70% - 33%
б) От 70 до 90% - 32%
в) От 30 до 50% - 29%
г) От 10 до 30% - 6%
Вывод: большинство белорусов привлекают скидки выше 30%
6.Сколько вы планируете потратить во время Black Friday 2021?
а) До 50 рублей – 25%
б) Больше 2000 рублей – 18%
в) До 150 рублей – 14%
г) До 300 рублей – 13%
г) До 1000 рублей – 12%
е) До 2000 рублей – 10%
ё) До 500 рублей – 8%
Вывод: четверть респондентов во время «Чёрной пятницы 2021» планируют потратить до 50 рублей, а каждый пятый – больше 2000 рублей.
7.Как вы планируете искать информацию о скидках?
а) Онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, в СМИ, на официальных сайтах «Чёрной пятницы» - 84%
б) Офлайн: через билборды, рекламу в ТЦ, новости в газетах, от семьи, друзей и коллег – 16%
Вывод: большинство опрошенных планируют искать информацию о скидках в интернете.
8.Скидки на какую категорию товаров интересуют вас больше всего?
а) Одежда, обувь, аксессуары – 31%
б) Электроника, гаджеты – 29%
в) Бытовая техника, товары для дома – 14%
г) Продукты – 13%
д) Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги – 4%
е) Автомобили, запчасти, автоаксессуары – 3%
ё) Путешествия, авиабилеты – 3%
ж) Товары для ремонта и строительства – 2%
з) Абонементы: фитнес, спа, массаж – 1%
Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на одежду, обувь, электронику и гаджеты.
9. Как вы будете оплачивать покупки?
а) Банковская карта – 79%
б) Наличные – 16%
в) Рассрочка или кредит – 5%
Вывод:79% респондентов планируют оплачивать покупки банковской картой.
10. Сколько вы готовы ждать доставку товара из интернет-магазина?
а) До 24 часов – 16%
б) 1-3 дня – 32%
в) 3-5 дней – 28%
г) 5-14 дней – 24%
Вывод: большинство участников опроса готовы ждать заказанный товар больше суток.
11. Сколько сотрудников в вашей компании-работодателе?
а) 1-5 человек – 37%
б) 5-10 человек – 7%
в) 10-30 человек – 14%
г) 30-100 человек – 15%
д) 100-500 человек – 11%
е) 500-1000 человек – 4%
ё) Больше 1000 человек – 12%
Вывод: большинство опрошенных работают в компаниях малого и среднего бизнеса
Источник: myfin.by
14:27 19/11/2021
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