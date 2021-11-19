Сегодня корзина валют подешевела на 0,17%.





Доллар подешевел впервые после шести последовательных укреплений, но его курс снизился лишь на 0,0008 BYN, а за период укрепления он подскочил на 0,0510 BYN.





Курс доллара завершил неделю на отметке 2,4852 BYN/USD и оставил максимум за 42 дня.





С начала месяца белорусский рубль девальвировался к доллару на 0,0622 BYN, а по итогам октября было максимальное за полтора года укрепление на 0,0910 BYN.





Курс евро опустился на 0,0034 BYN до 2,8136 BYN/EUR и оставил максимум за 8 дней.





Евро с начала ноября подешевел на 0,0097 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0093 BYN до 3,4119 BYN/100 RUB.





За два предыдущих дня сотня российских рублей подорожала на 0,0208 BYN, а с начала месяца подешевела на 0,0244 BYN.





Итоги третьей недели ноября 2021 на валютном рынке Беларуси

Уходящую неделю белорусский рубль завершил девальвацией сразу ко всем валютам. Особенно сильно подорожал доллар. Он укрепляется уже третью неделю подряд.





курс доллара +0,0341 BYN (+1,39%);

курс евро +0,0093 BYN (+0,33%);

курс российского рубля +0,0005 BYN (+0,01%);

корзина валют +0,47%.





Московская биржа

Российский рубль в отличие от белорусского на последних торгах недели дешевеет к доллару и евро.





Центробанк России поднял официальный курс доллара на завтра на 16 копеек до 72,7617 RUB/USD.





Напомним, что вчера доллар подешевел на 22 копейки, а до этого была серия из пяти повышений подряд, в результате которой курс доллара поднялся до максимума почти за полтора месяца.





Официальный курс евро поднялся сразу на 33 копейки до 82,5845 RUB/EUR.





Итоги третьей недели ноября 2021 на валютном рынке России





Доллар уже третью неделю подряд завершает укреплением к российскому рублю.





курс доллара +0,9499 RUB (+1,32%);

курс евро +0,3672 RUB (+0,45%);