Белорусская финансовая система продолжает удивлять: в то время как инфляция ставит рекорды, что должно приводить к росту процентов по рублевым депозитам, проценты снижаются. А вот ставки по кредитам растут!





Из-за роста инфляции, казалось бы, естественно попробовать отвлечь средства с рынка на депозиты, увеличивая проценты по ним, но банки действуют прямо противоположным образом, снижая проценты.





Так, средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок до 1 года в октябре опустилась до 16,76% годовых с 17,47% в сентябре. А ставка по долгосрочным вкладам снизилась до 16,82% с 17,34%.





Аналогично менялись проценты и по рублевым депозитам юридических лиц. Средняя ставка по новым краткосрочным вкладам предприятий в октябре составила 8,57% против 9,87% в сентябре, а по долгосрочным вкладам — 10,78% против 13,8%.





Причиной уменьшения ставок стал избыток рублевых ресурсов, возникший у банков в связи с невостребованностью денег экономикой.





При этом к возникновению такой ситуации привели сами банки, которые сдерживают объемы кредитования, увеличивая проценты по ним, несмотря на то, что ресурсы для самих банков становятся дешевле.





В частности, средняя ставка по новым рублевым кредитам предприятиям на срок свыше года в октябре выросла до 12,72% с годовых с 12,32% в сентябре. И это несмотря на обвал процентов по долгосрочным депозитам предприятий!





Кредиты юридическим лицам на срок до года в октябре подорожали до 13,79% годовых с 13,64% в сентябре.





Поднялись проценты и по кредитам физическим лицам, хотя и ненамного. В частности, средняя ставка по новым кредитам в белорусских рублях на срок до 1 года выросла до 9,64% годовых с 9,48% в сентябре. Аналогичная ставка по долгосрочным кредитам выросла чисто символически: до 12% с 11,99%.





В то же время, проценты по валютным кредитам юридическим лицам в октябре начали сокращаться. Средняя ставка по новым кредитам на срок до 1 года опустилась до 7,24% годовых с 7,46% в сентябре. Аналогичная ставка по долгосрочным кредитам снизилась до 7,09% с 7,35%.





При этом продолжался рост процентов по долгосрочным валютным депозитам населения, средняя ставка по которым поднялась в октябре до 4,88% годовых с 4,71% в сентябре. В то же время, ставка по краткосрочным вкладам не изменилась и составила 3,15% годовых.





При этом по депозитам в долларах на срок до 1 года она даже снизилась: до 3,09% с 3,16%. Зато поднялась ставка по вкладам в российских рублях: до 6,12% годовых с 5,95%. А проценты по вкладам в евро выросли всего до 2,59% с 2,58%.





Можно ожидать, что подъем процентов по валютным вкладам населения близок к завершению, так как в октябре величина валютных вкладов населения начала увеличиться после сокращения на протяжении всего года. То есть банки остановили отток вкладов, в связи с чем дальнейшее увеличение доходности по валютным депозитам не имеет смысла.





Впрочем, не исключено, что отток валюты в ноябре возобновится в связи с обострением миграционного конфликта на границе Беларуси с Польшей, что потребует введения дополнительной премии за риск для вкладчиков.





Средняя ставка по новым валютным депозитам юридических лиц в октябре начала снижаться, и опустилась до 2,74% годовых с 3,13% в сентябре. Правда, ставка по краткосрочным вкладам выросла до 2,9% с 2,75%. То есть и этот рынок близок к равновесию.