С главой агентства по возмещению банковских вкладов не продлили контракт
Гендиректор ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» Валерий Телипко освобожден от должности в связи с истечением срока действия контракта.
Совместное постановление Нацбанка и правительство подписано 16 ноября и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Должность главы агентства Валерий Телипко занимал с января 2017 года.
Источник: reform.by
11:07 19/11/2021
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