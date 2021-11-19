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С главой агентства по возмещению банковских вкладов не продлили контракт

Гендиректор ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» Валерий Телипко освобожден от должности в связи с истечением срока действия контракта.

Совместное постановление Нацбанка и правительство подписано 16 ноября и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Должность главы агентства Валерий Телипко занимал с января 2017 года.
Источник: reform.by
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