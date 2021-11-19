



В Бресте вручили награды лучшим экспортным предприятиям региона по итогам работы в 2020 году. В числе награждённых Пинский мясокомбинат. Об этом сообщает SB.BY.





Пинский мясокомбинат является одним из крупнейших в городе промышленных предприятий. По итогам работы в 2020 году местные власти назвали его лучшим в отрасли и занесли на городскую Доску Почёта. Новое признание его заслуг теперь уже на уровне Брестской области.





Кто получал очередную награду, первоисточник не сообщает.





Нынешний директор Пинского мясокомбината на церемонии чествования лучших экспортеров присутствовать не мог. В октябре он был задержан сотрудниками силовых структур, напоминает « Медиа-Полесье



