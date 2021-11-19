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Из Беларуси два квартала утекают прямые иностранные инвестиции

Только в 1 квартале по РБ отмечался приток ПИИ на чистой основе. Во 2 и 3 кварталах ресурсы уходили из страны.

По итогам 3 месяцев 2021-го сумма прямых иностранных инвестиций на нетто-основе составила 1,247 млрд долларов. Однако полугодие экономика закрыла уже с 1,185 млрд долларов, а 9 месяцев – вообще с 1,129 млрд долларов. Это значит, что в апреле-июне и июле-сентябре вывод денег из страны превысил их ввод в Беларусь, пишут banki24.by.

Аналогичная ситуация отмечалась в 2020 году. В обоих случаях это связано с тем, что основная масса прямых иностранных инвестиций в Беларусь – это реинвестирование капитала: инвесторы просто оставляют в стране деньги, которые могли бы из нее вывести. 

Доля «новых» инвестиций в экономику страны остается малой. «Это указывает на невысокую привлекательность Беларуси для зарубежного бизнеса. В стране фиксируется пул «старых» инвесторов, а «новые» присоединяются вяло», — отмечают эксперты.

Если взглянуть на объемы инвестиций в 2014-2020 гг., то окажется, что за 9 месяцев 2014-го прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили 1,511 млрд долларов. Сумма инвестиций в 2021 году ниже, чем в 2014-м, на 25,3%. Основную массу ресурсов, как и раньше, приносит реинвестирование капитала.

В 2021 году главный объем инвестиций пришел через экономику Минска – 516,5 млн долларов. Такая картина наблюдается все последние годы, удельный вес регионов меняется мало. К слову, и в століце инвестиции упали к 2020 году на 6,1%.
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