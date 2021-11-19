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Авторы обоснования ссылаются на распоряжение президента, но его нет в свободном доступе.





Ранее об этом проекте немного сообщала сама госкомпания, но без подробностей. Однако она напрямую заявляла, что новое производство делается под ограничения розлива в ПЭТ-бутылки. Новые стеклянные бутылки предполагается делать по немецким технологиям.





Вероятно, имеется в виду проект ОАО «Гродненский стеклозавод» в филиале «Елизово». Сообщалось, что стоимость инвестпроекта — 26 млн рублей. Обновленный цех хотят запустить в начале 2022 года.





Кроме того, была информация о том, что $45 млн в ОАО «Гродненский стеклозавод» вложат в производство пивных бутылок. Тогда говорилось об облегченной цветной бутылке на 0,5 л в количестве 164,8 млн штук в год и обычной бутылке того же объема (77,5 млн штук в год).



