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Власти обещают новое производство стеклотары в обмен на вытеснение пластика

В обосновании проекта о запрете продавать пиво и слабый алкоголь в ПЭТ-бутылках объемом 1 л и более говорится, что в ОАО «Гродненский стеклозавод» хотят создать новое производство. Заявленная мощность — 220-240 млн полулитровых бутылок в год.

Фото: Гродненская правда


Авторы обоснования ссылаются на распоряжение президента, но его нет в свободном доступе.

Ранее об этом проекте немного сообщала сама госкомпания, но без подробностей. Однако она напрямую заявляла, что новое производство делается под ограничения розлива в ПЭТ-бутылки. Новые стеклянные бутылки предполагается делать по немецким технологиям.

Вероятно, имеется в виду проект ОАО «Гродненский стеклозавод» в филиале «Елизово». Сообщалось, что стоимость инвестпроекта — 26 млн рублей. Обновленный цех хотят запустить в начале 2022 года.

Кроме того, была информация о том, что $45 млн в ОАО «Гродненский стеклозавод» вложат в производство пивных бутылок. Тогда говорилось об облегченной цветной бутылке на 0,5 л в количестве 164,8 млн штук в год и обычной бутылке того же объема (77,5 млн штук в год).
Officelife.media
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