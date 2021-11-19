







Сюда вчера пришли люди из лагеря на границе. Ближе к полудню приехала автолавка. К магазину на колесах выстроилась очередь. Ажиотаж не спадал до вечера. Буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах.