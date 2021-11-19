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Золотое дно: за час выручка автолавки, приехавшей к беженцам, превысила среднедневную

В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с гродненским пунктом пропуска "Брузги" продолжают развивать инфраструктуру, передает корреспондент БЕЛТА.



Сюда вчера пришли люди из лагеря на границе. Ближе к полудню приехала автолавка. К магазину на колесах выстроилась очередь. Ажиотаж не спадал до вечера. Буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах.
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