Золотое дно: за час выручка автолавки, приехавшей к беженцам, превысила среднедневную
В пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с гродненским пунктом пропуска "Брузги" продолжают развивать инфраструктуру, передает корреспондент БЕЛТА.
Сюда вчера пришли люди из лагеря на границе. Ближе к полудню приехала автолавка. К магазину на колесах выстроилась очередь. Ажиотаж не спадал до вечера. Буквально за час выручка автомагазина превысила среднедневную при обычной работе в сельских населенных пунктах.
10:08 19/11/2021
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