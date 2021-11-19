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Unilever продолжает сбывать активы: продает Lipton

Корпорация Unilever сообщила о продаже чайных брендов Lipton и Brooke Bond. Сумма сделки — €4,5 млрд. Покупатель — фонд CVC Capital Partners, который ранее вложился в более чем три десятка брендов.




CVC Capital Partners работает с 1981 года. Его активы оцениваются примерно в $125 млрд. В том числе фонд вкладывался в Avast (антивирус) и Samsonite (рюкзаки, сумки, чемоданы). Сейчас он покупает у Unilever не только упомянутые выше бренды, но в целом «дочку» Ekaterra, которая владеет и другими торговыми марками чая, в том числе Lyons. Всего на компанию работают 11 фабрик на четырех континентах. Закрытие сделки по приобретению этого гиганта ожидается во второй половине 2022 года.

Это не первая продажа активов Unilever за последнее время. Как сообщалось, холдинг KDV (бренды «Яшкино», «Кириешки» и др.) покупает все мощности по производству соусов бренда Calvé в СНГ.
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