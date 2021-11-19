На «золотом перекрестке» в Бресте выставлены на продажу 5 зданий. Цены − невысокие
Сразу пять капитальных строений в центре Бреста попали на торги комитета «Брестоблимущество». Здания попытаются продать на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи. Речь идет о неиспользуемых постройках, расположенных на брестском «арбате» - пешеходной улице Советской.
Сейчас здания № 96, 98, 100, 102/1 по улице Советской и № 49 по улице Дзержинской скрыты от прохожих рекламными баннерами. За высоким забором находится пять одноэтажных и двухэтажных построек площадью от 106 до 301 «квадрата». Ранее они принадлежали частному инвестору, но договор с ним был расторгнут в связи с тем, что он не исполнил принятые на себя обязательства.
В настоящий момент здания общей площадью 1080 «квадратов» выставлены на продажу и реализуются единым лотом. Отметим, что новый собственник будет обязан реконструировать две из пяти построек, так как они имеют статус историко-культурной ценности. Остальные объекты можно будет снести.
Как пишет Realt.by, капитальные строения расположены на земельном участке общей площадью 15 соток. Земля в самом центре Бреста будет предоставлена победителю аукциона в аренду сроком на 50 лет.
Начальная цена предмета электронных торгов — 395 тысяч рублей (160 тысяч долларов). Они пройдут 17 декабря.
Продавцом недвижимости выступает «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» − именно за ним сейчас закреплено право хозяйственного ведения объектов.
09:41 19/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение