По данным витебских властей, на базу отдыха "Подсвилье" на озере Плиса в Глубокском районе претендовало 8 покупателей. Двухэтажное здание 1986 года постройки стояло на балансе "Витебскэнерго", использовалось до конца 2020 года, пишет interfax.by





"База была выставлена на аукцион с понижением оценочной стоимости на 50% и на 12-м шаге продана за Br181829 жительнице Минска. В будущем объект будет использоваться под жилье", - отмечается в сообщении.





В Витебском районе продан бывший оздоровительный лагерь "Берёзка". Он работал с 1966 по 2014 год. "Объект 6 раз выставлялся на аукцион. В итоге лагерь был продан за базовую величину единственному покупателю - частной организации из Витебска. Новый собственник планирует разместить здесь базу отдыха", - говорится в сообщении.











