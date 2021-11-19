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В Витебской области продали с аукциона базу отдыха и пионерлагерь

База отдыха в Глубокском районе и пионерский лагерь в Витебском районе проданы на аукционах, говорится в сообщении в телеграм-канале "Витебская область. Официально".

По данным витебских властей, на базу отдыха "Подсвилье" на озере Плиса в Глубокском районе претендовало 8 покупателей. Двухэтажное здание 1986 года постройки стояло на балансе "Витебскэнерго", использовалось до конца 2020 года, пишет interfax.by

"База была выставлена на аукцион с понижением оценочной стоимости на 50% и на 12-м шаге продана за Br181829  жительнице Минска. В будущем объект будет использоваться под жилье", - отмечается в сообщении.

В Витебском районе продан бывший оздоровительный лагерь "Берёзка". Он работал с 1966 по 2014 год. "Объект 6 раз выставлялся на аукцион. В итоге лагерь был продан за базовую величину единственному покупателю - частной организации из Витебска. Новый собственник планирует разместить здесь базу отдыха", - говорится в сообщении.


 
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