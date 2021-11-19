Сейчас в Беларуси насчитывается около 4 тысяч электрокаров. Согласно прогнозу управления перспективных технологий «Белоруснефти», в 2022 году число электрических автомобилей в стране может вырасти почти в три раза и составить 11 тысяч единиц.





Однако большинство из этих автомобилей – подержанные. Дилеры-члены Белорусской автомобильной ассоциации продали в 2020 году всего 22 новых электромобиля, в этом году – 12.





«То есть большинство ввезенных в страну электромобилей – подержанные. Им от трех и более лет. Некоторым семь», - заявил генеральный директор БАА Александр Сидоревич, передает газета «Энергетика Беларуси».





«Если срок службы батареи 10 лет, то мы столкнемся с проблемой утилизации батарей уже через 2–3 года, к этому нужно быть готовыми», – отметил Александр Сидоревич.





Продажи новых автомобилей затруднены из-за процедуры сертификации в рамках ЕврАзЭС и Таможенном союзе. «Продавать просто нечего», – не скрывает лидер БАА.





Кроме того, вскоре может закончится режим льготного ввоза электрокаров.





Сейчас действует нулевая ставка по таможенной пошлине и по НДС при ввозе на территорию страны электромобилей для личного пользования. Первая просуществует лишь до конца года. Беларусь направила предложение о ее продлении в Евразийскую экономическую комиссию и в данный момент ожидает решения, сообщил начальник управления стратегического развития и внешнего инвестиционного сотрудничества Минэнерго Андрей Зорич.

БелАЭС рассчитывает на электрокары

На владельцев электромобилей власти возлагают надежды по росту потребления электроэнергии, которую вскоре начнут производить два энергоблока Белорусской атомной станции. Суммарно два блока БелАЭС будут вырабатывать около 18,5 млрд кВт∙ч в год. Это значит, что энергии станет на 40% больше, чем мы потребляем сейчас.





Пока что объемы отпуска электроэнергии от зарядных станций для электромобилей весьма скромные. Так, в 2020 году они составляли 7,7 млн кВт∙ч. Ожидается, что в 2021 г. этот показатель достигнет отметки в 9,6 млн кВт∙ч.





Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей сдерживается ограниченным резервом мощности на подстанциях, объяснил Андрей Зорич.





Между тем, белорусские предприятия активно начали разрабатывать свои модели транспорта на электрической тяге. Их недавно представили на форуме Energy Expo. Так, «Белкомунмаш» готов осуществить проект по замене в белорусских городах автобусов на электробусы – если появится спрос. А «Белаз» разработал карьерный «дизель-троллейвоз» и самосвал на аккумуляторных батареях.



