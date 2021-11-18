



Топливо экологического класса К5 (Евро-5) не только позволяет быть готовым к понижению температуры воздуха, но также оптимизирует процесс сгорания топливной смеси, уменьшает шум и вибрацию, облегчает запуск автомобиля и снижает удельный расход топлива, сообщает Infobaza.by со ссылкой на Neft.by.





На ключевых АЗС также можно будет заправиться дизтопливом с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Оно маркируется как ДТ-З-К5 к ласс 2 и выдерживает до 32 градусов мороза.