Стабфонды в Беларуси выросли почти вдвое
В нынешнем году в Беларуси стабфонды увеличились почти в два раза по всем позициям — картофелю, моркови, капусте, луку, яблокам.
В республике получено 9 млн тонн зерна, сообщает БЕЛТА. Выполнен государственный заказ по поставкам зерна, крупяных культур, рапса, пивоваренного ячменя. Сельхозорганизации получили около 1 млн тонн картофеля, 631 тыс. тонн овощей, 170 тыс. тонн плодов, пишет Аgronews.com. Данный объем позволяет обеспечить население Беларуси плодоовощной продукцией и иметь экспортный потенциал.
В текущем году посеяно больше озимых зерновых культур, вспахано больше зяби, накоплено больше удобрений. Все эти элементы работают на урожайность и позволят приступить к весенней посевной без задержек. В зимний период аграрии будут ремонтировать сельскохозяйственную технику.
21:07 18/11/2021
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