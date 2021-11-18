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Стабфонды в Беларуси выросли почти вдвое

В нынешнем году в Беларуси стабфонды увеличились почти в два раза по всем позициям — картофелю, моркови, капусте, луку, яблокам.



В республике получено 9 млн тонн зерна, сообщает БЕЛТА. Выполнен государственный заказ по поставкам зерна, крупяных культур, рапса, пивоваренного ячменя. Сельхозорганизации получили около 1 млн тонн картофеля, 631 тыс. тонн овощей, 170 тыс. тонн плодов, пишет Аgronews.com. Данный объем позволяет обеспечить население Беларуси плодоовощной продукцией и иметь экспортный потенциал.

В текущем году посеяно больше озимых зерновых культур, вспахано больше зяби, накоплено больше удобрений. Все эти элементы работают на урожайность и позволят приступить к весенней посевной без задержек. В зимний период аграрии будут ремонтировать сельскохозяйственную технику.
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