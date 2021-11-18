







«Савушкин продукт» – лидер молочной отрасли Беларуси, один из крупнейших производителей молочной продукции, входящий в первую тройку молочных компаний СНГ, пишет Аgronews.com. Сегодня это группа компаний: 7 производственных площадок в Бресте, Пинске, Столине, Березе, Иваново, Барановичах и Орше. Все они сертифицированы в соответствии с мировыми и национальными стандартами.





Экспорт ведется в 30 стран мира, в том числе Японию, Филиппины, Иорданию, Сингапур, США, страны ЕС. Удельный вес экспорта в общем объеме производства за 9 месяцев текущего года превышает 60%.





Инвестиционная политика направлена на использование лучших мировых технологий и поиск наиболее эффективных капиталовложений.







