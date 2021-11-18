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Наступает на пятки конкурентам. Узнали, сколько молока перерабатывает «Савушкин продукт»

Среднесуточный объем переработки группы компаний «Савушкин продукт» составляет более 3,8 тыс. т. молока и более 3,2 тыс. т сыворотки. Об этом стало известно в ходе посещения предприятий холдинга председателем совета Молочного союза России Людмилой Маницкой.



«Савушкин продукт» – лидер молочной отрасли Беларуси, один из крупнейших производителей молочной продукции, входящий в первую тройку молочных компаний СНГ, пишет Аgronews.com. Сегодня это группа компаний: 7 производственных площадок в Бресте, Пинске, Столине, Березе, Иваново, Барановичах и Орше. Все они сертифицированы в соответствии с мировыми и национальными стандартами.

Экспорт ведется в 30 стран мира, в том числе Японию, Филиппины, Иорданию, Сингапур, США, страны ЕС. Удельный вес экспорта в общем объеме производства за 9 месяцев текущего года превышает 60%.

Инвестиционная политика направлена на использование лучших мировых технологий и поиск наиболее эффективных капиталовложений.
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