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Компания Билла Гейтса построит экспериментальную АЭС в Вайоминге за $4 млрд

К 2028 году стартап TerraPower, одним из основателей которого является Билл Гейтс, возведёт экспериментальную электростанцию в американском городе Каммерер (штат Вайоминг).



Она появится рядом с угольной АЭС, которую выведут из эксплуатации к 2025 году, пишет dev.by со ссылкой на Gizmodo.

Охлаждающим агентом в реакторе станции Natrium будет выступать не вода, а жидкий натрий. Её базовая мощность будет достигать 345 мВт с потенциалом увеличения до 500 мВт благодаря системе хранения электроэнергии на расплавленных солях. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством 400 тысяч домов.

В качестве топлива такой реактор может использовать отходы традиционных АЭС, такие как уран и плутоний, что решит проблему их утилизации.

Станция создаст 250 рабочих мест — это примерно десятая часть населения Каммерера, а в её строительстве будет задействовано 2 тысячи человек. Общая стоимость проекта составит $4 млрд, из которых $1,9 млрд будет выделено из бюджета.

Стартап TerraPower был основан в 2006 году. Ранее он планировал построить экспериментальный реактор близ Пекина, но активность там свернули во время президентства Трампа. Сейчас в мире есть два промышленных реактора с натриевым охлаждением, оба — в России. Natrium станет первым подобным реактором, функционирующим за её пределами.
Источник: Александра Кукуть
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