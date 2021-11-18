







Она появится рядом с угольной АЭС, которую выведут из эксплуатации к 2025 году, пишет dev.by со ссылкой на Gizmodo.





Охлаждающим агентом в реакторе станции Natrium будет выступать не вода, а жидкий натрий. Её базовая мощность будет достигать 345 мВт с потенциалом увеличения до 500 мВт благодаря системе хранения электроэнергии на расплавленных солях. Этого будет достаточно для обеспечения электричеством 400 тысяч домов.





В качестве топлива такой реактор может использовать отходы традиционных АЭС, такие как уран и плутоний, что решит проблему их утилизации.





Станция создаст 250 рабочих мест — это примерно десятая часть населения Каммерера, а в её строительстве будет задействовано 2 тысячи человек. Общая стоимость проекта составит $4 млрд, из которых $1,9 млрд будет выделено из бюджета.





Стартап TerraPower был основан в 2006 году. Ранее он планировал построить экспериментальный реактор близ Пекина, но активность там свернули во время президентства Трампа. Сейчас в мире есть два промышленных реактора с натриевым охлаждением, оба — в России. Natrium станет первым подобным реактором, функционирующим за её пределами.