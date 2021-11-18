















Цена нефти марки Brent упала на 0,9% до 79,58 долларов к 10:00 по киевскому времени, стоимость нефти WTI снизилась на 1,3% до 77,34 долларов за баррель.





"Сейчас цена на нефть марки Brent ниже 80 долларов, - сказал Джон Дрисколл, управляющий директор консалтинговой компании JTD Energy в Сингапуре. - Это оказывает краткосрочное влияние на нефтяные рынки, вероятно, для коррекции не менее чем на 5%".





Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к крупным покупателям нефти, таким как Китай, Индия и Япония, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения запасов сырой нефти.





Необычный шаг связан с тем, что Байден, которому в следующем году предстоят промежуточные выборы, пытается отразить политическое давление в связи с ростом цен на бензин и другие потребительские цены, вызванным восстановлением экономической активности с минимумов, зафиксированных в начале пандемии коронавируса.





Этот шаг США также отражает разочарование членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, которые отклонили неоднократные просьбы Вашингтона об ускорении роста добычи.





Официальный представитель министерства промышленности Японии сказал, что Соединенные Штаты обратились к Токио с просьбой о сотрудничестве в борьбе с повышением цен на нефть, но не смог подтвердить, включает ли запрос согласованное высвобождение запасов. По закону, Япония не может использовать резервы для снижения цен, сказал чиновник.





Официальный представитель Южной Кореи подтвердил, что Соединенные Штаты попросили Сеул высвободить некоторые запасы нефти.





"Мы тщательно изучаем запрос США, однако мы не высвобождаем запасы нефти из-за роста цен на нефть. Мы можем высвободить запасы нефти в случае дисбаланса предложения, но не в ответ на рост цен на нефть", - сказал чиновник.





Соединенные Штаты и их союзники и раньше координировали высвобождение стратегических запасов нефти, например, в 2011 году во время войны в Ливии, члене ОПЕК.





Но нынешнее предложение представляет собой беспрецедентный вызов ОПЕК, картелю, который влиял на цены на нефть более пяти десятилетий, поскольку в нем участвует Китай, крупнейший импортер нефти в мире.





Стратегический запас США(SPR) был создан в 1970-е годы после арабского нефтяного эмбарго для обеспечения Соединенных Штатов достаточным запасом, чтобы выдержать чрезвычайную ситуацию.





По прогнозу НБУ, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции.



















