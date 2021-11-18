Беларусь перекрыла ветку нефтепровода “Дружба”, которая ведёт в Польшу, 17 ноября. Объяснялось всё внеплановым ремонтом примерно на три дня.









Внеплановые ремонты — нормальная ситуация, однако это произошло после угроз Лукашенко перекрыть Европе газ и на фоне обострения миграционного кризиса. Для белорусских властей транзит нефти и газа не раз был козырем для политических манипуляций.





Еврорадио узнало у экспертов, кто потеряет больше от остановки прокачки по Беларуси и станет ли Россия поддерживать транзитные войны Беларуси с Европой.

Обойтись можно и без “Дружбы”

Если закрыто польское направление нефтепровода “Дружба”, значит, Германия тоже не получит нефть.





— Вполне возможно, что какая-то техническая неприятность была на этой ветке. Ничего противоестественного и чрезвычайного в этом нет. Но на фоне политических событий это всё-таки выглядит настораживающе, — говорит партнёр консалтинговой компании RusEnergy аналитик Михаил Крутихин. — Если это затянется, могут возникнуть вопросы к оператору ветки “Дружба”.





Пока о потерях из-за перекрытия ветки говорить рано, так как три дня — это небольшой срок, а план на месяц не корректировался.





Аналитик допускает, что ситуация может решиться непредсказуемо и ремонт вдруг затянется. К этому в России давно подготовились.





— Заявления или действия Лукашенко я предсказывать не могу. Там уже давно не видно никакой логики, ни расчёта, ни вежливости в отношении соседних государств, — продолжает Михаил Крутихин. — Прокачка важна не только для российских компаний, но и ещё для пяти стран. По закрытому направлению идёт Польша и Германия, а в южной стороне — Словакия, Чехия и Венгрия.





Словакии, Чехии и Венгрии сложно заместить поставки по трубе, зато Польша и Германия могут без проблем получать сырьё по морю.





— Будут логистические неприятности, но тем не менее заместить можно. Напомню, что в январе 2008 года Путин согласился с идеей “Транснефти” вообще закрыть транзит через Беларусь в эти пять стран. Мотивировали в “Транснефти” такое предложение политической непредсказуемостью белорусского руководителя.

Россия обезопасила себя от непредсказуемости Лукашенко

Транзит по “Дружбе” всё же сохранился, но в российской Унече, где труба расходится на Мозырь и Новополоцк, появилось ещё одно ответвление — до Усть-Луги. Там есть морской порт.





— Так называемая Балтийская трубопроводная система-2. В случае чего можно вообще не прокачивать нефть через Беларусь, а пустить её на Балтику, отправлять танкерами через Усть-Лугу. Так что Россия себя обезопасила от подобных фокусов со стороны Минска.





По мнению заместителя руководителя экономического департамента российского Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, ограничивать транзит нефти, например, несколько месяцев будет затруднительно и наиболее болезненно для самой Беларуси. Ведь это потери выручки “Гомельтранснефть Дружбы”. В прошлом году она составила 619,1 млн рублей.





— У России есть профицит трубопроводных мощностей. И мощностей, которые позволяют перебрасывать транзит на другие направления.





Поставки в Польшу и Германию по БТС-2 не приведут к серьёзным потерям для российских компаний, уверен эксперт.





— Вырастут расходы, связанные с перевалкой и организацией таких замещающих поставок. Но это осуществимо, и Польша прибегала к такого рода действиям, когда была ситуация с грязной нефтью. Поставки по “Дружбе” были затруднены достаточно длительное время.





Чем больше будет проблем с Беларусью, тем вероятнее, что европейские потребители будут менять маршруты поставок энергоресурсов.





— Проблемы у Польши и Германии будут только если единовременно остановится вообще вся прокачка нефти. Но фактически это будет означать серьёзный кризис в отношениях в Россией.

Игра опасная и России не интересна

Российские компании не заинтересованы в том, чтобы Беларусь вела транзитные войны с Европой или даже угрожала этим, как в случае с транзитом газа в Европу.





— Им нужно, чтобы транзит был стабильным, чтобы обязательства по поставкам выполнялись, — говорит Сергей Кондратьев.





Даже угрозы могут дестабилизировать ситуацию на рынке.





— Они [угрозы. — Еврорадио] подают сигнал российским компаниям, которые имеют собственность в Беларуси, осуществляют транзит через территорию страны, что эти поставки могут быть остановлены в любой момент против их воли. Классический пример — “Газпром трансгаз Беларусь”. Эти компании позволяют функционировать с прибылью крупным структурам и, соответственно, поддерживать занятость, налоги и так далее.





Поэтому это опасные заявления и их поддержка в России преувеличена. На уровне медиа и отдельных экспертов как-то аффилированных с белорусскими властями или с "союзным государством", — может быть. Но в целом это достаточно опасная игра, — резюмирует Сергей Кондратьев.