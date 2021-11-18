Ведомство считает, что после этого в стране будет меньше пластикового мусора. Одновременно в республике станут перерабатывать в бутылки больше стеклобоя. Такова позиция Минприроды. Кроме того, по мнению властей, после изменения «пластикового порога» с 2 до 1 литра молодежь станет пить меньше пива и слабого алкоголя.





В обосновании к проекту постановления приводятся примеры других стран. В США средний объем пластиковой тары для алкоголя — от 0,33 до 0,5 литра. В Казахастане вообще запрещен розлив пива в пластик.





Ранее пивоваров хотели заставить меньше разливать в ПЭТ через удвоение сбора за упаковку. Исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скребцов заявил в ответ, что стеклянная альтернатива от белорусской промышленности пока не годится. Предлагаются прозрачные бутылки, а в такие разливать пиво нельзя.