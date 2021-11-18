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Пиво в «полторашках» хотят запретить в Беларуси с 2023 года

Минприроды Беларуси разработало документ, который с 1 января 2023 года запретит розлив пива и слабоалкогольных напитков в ПЭТ-бутылки объемом 1 литр и более. Пока действует ограничение на объем свыше 2 литров.

Ведомство считает, что после этого в стране будет меньше пластикового мусора. Одновременно в республике станут перерабатывать в бутылки больше стеклобоя. Такова позиция Минприроды. Кроме того, по мнению властей, после изменения «пластикового порога» с 2 до 1 литра молодежь станет пить меньше пива и слабого алкоголя.

В обосновании к проекту постановления приводятся примеры других стран. В США средний объем пластиковой тары для алкоголя — от 0,33 до 0,5 литра. В Казахастане вообще запрещен розлив пива в пластик.

Ранее пивоваров хотели заставить меньше разливать в ПЭТ через удвоение сбора за упаковку. Исполнительный директор союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скребцов заявил в ответ, что стеклянная альтернатива от белорусской промышленности пока не годится. Предлагаются прозрачные бутылки, а в такие разливать пиво нельзя.
OL
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