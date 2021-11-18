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Три дня не понадобились: нефть опять пошла в направлении Польши

Нефть вновь пошла в направлении Польши.

Три дня не понадобились: нефть опять пошла в направлении Польши
Ремонт на белорусском участке трубопровода "Дружба" завершен, прокачка нефти в направлении Европы восстановится в четверг вечером, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Ремонт закончен, прокачка дальше начнется после заполнения (трубопровода - ред.) вечером", - сказал представить "Транснефти".

Прокачка нефти в направлении Польши по "Дружбе" с 16 ноября была частично ограничена из-за внепланового ремонта, проводившегося "Гомельтранснефтью" на одной из двух веток. 

Поскольку остановка прокачки произошла на фоне миграционного кризиса, это сразу получило политический контекст. Но нефть российская. Поэтому события развивались следующим образом: сначала Беларусь объявила о приостановки прокачки  нефти в направлении Польши, потом - о том, что продлится это всего три дня. Но и три дня не понадобились. 

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Нефтепровод обеспечивает экспорт нефти из России в Европу.
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