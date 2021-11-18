Обувной кризис: Беларусь вступила в переговоры с Россией
Министерство по налогам и сборам Беларуси начало переговоры с российскими коллегами в Федеральной налоговой службе и Центре развития перспективных технологий (оператором маркировки на российском рынке), чтобы урегулировать проблемы поставщиков обуви с маркировкой.
Об этом OL сообщили в пресс-службе МНС.
«Ведутся переговоры с российской стороной, поскольку проблема требует двустороннего решения. Давайте потерпим, пока удастся его найти», — комментирует пресс-служба МНС.
Ранее ряд мировых обувных брендов объявил о прекращении отгрузок обуви в Беларусь из-за проблем с маркировкой.
Поставщикам обуви приходится дважды покупать коды маркировки: сначала у Центра развития перспективных технологий, потом у белорусского оператора. При вводе кодов в белорусскую информационную систему происходит сбой.
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15:45 18/11/2021
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