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Обувной кризис: Беларусь вступила в переговоры с Россией

Министерство по налогам и сборам Беларуси начало переговоры с российскими коллегами в Федеральной налоговой службе и Центре развития перспективных технологий (оператором маркировки на российском рынке), чтобы урегулировать проблемы поставщиков обуви с маркировкой.

Обувной кризис: Беларусь вступила в переговоры с Россией
Об этом OL сообщили в пресс-службе МНС.

«Ведутся переговоры с российской стороной, поскольку проблема требует двустороннего решения. Давайте потерпим, пока удастся его найти», — комментирует пресс-служба МНС.


Поставщикам обуви приходится дважды покупать коды маркировки: сначала у Центра развития перспективных технологий, потом у белорусского оператора. При вводе кодов в белорусскую информационную систему происходит сбой.
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