Об этом OL сообщили в пресс-службе МНС.





«Ведутся переговоры с российской стороной, поскольку проблема требует двустороннего решения. Давайте потерпим, пока удастся его найти», — комментирует пресс-служба МНС.









Поставщикам обуви приходится дважды покупать коды маркировки: сначала у Центра развития перспективных технологий, потом у белорусского оператора. При вводе кодов в белорусскую информационную систему происходит сбой.