+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Маск попросил у ООН смету на спасение людей от голода - там ответили

Согласно плану ООН, чтобы спасти от голода 42 млн человек в 43 странах, нужно найти $6,6 млрд.

Руководители Всемирной продовольственной программы ООН призвали миллиардеров со всего мира пожертвовать $6,6 млрд, чтобы спасти 42 млн человек, которые могут умереть от голода. Об этом сообщается на официальном сайте ВПП.

Дэвид Бисли, директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы, заявляет, что борьба с голодом не терпит отлагательств. Кризис беспрецедентный. В своем Twitter он обратился к Илону Маску.

"Вам нужен четкий план и смета? Вот, пожалуйста. Мы готовы вести переговоры с Вами и другими людьми, которые всерьез обеспокоены спасением жизней на планете. Чтобы спасти людей от голода в 2022 году, нужно $6.6 млрд", — сообщил Бисли.




На что пойдут эти средства?

$3.5 млрд на продукты питания и их доставку — в эту сумму входят стоимость доставки и транспортировки продуктов для нуждающихся стран, а также расходы на хранение продуктов и доставку к конечным пунктам назначения, для чего планируется задействовать воздушный, наземный и речной транспорт, а также оплачивать работу водителей и охранников в зонах, где идут военные конфликты.

$2 млрд на наличные и продовольственные ваучеры (в т.ч. комиссию за денежные переводы) в регионах, где работают рынки. Такая разновидность помощи позволит людям, которые нуждаются в продуктах больше других, купить еду по своему выбору. К тому же, эти средства пойдут на поддержание местной экономики.

$700 млн на расходы, связанные со спецификой конкретной страны. Эти деньги пойдут на планирование и управление миллионами тонн дополнительного продовольствия, а также на денежные переводы и ваучеры, адаптированные к условиям 43 странах и с учетом операционных рисков. 

Предусмотрено строительство офисных и дополнительных помещений, а также обеспечение безопасности сотрудников, которые в них работают. Офисы будут контролировать, как распределяется продовольствие, что гарантированно позволит обеспечить продуктами питания наиболее уязвимые слои населения.

$400 млн на глобальное и региональное управление операциями. Это расходы, связанные с управлением и подотчетностью, в т.ч. управление глобальными цепями снабжения и авиационными маршрутами, управление системой логистики, в частности, заключение контрактов на грузовые перевозки; глобальный мониторинг и анализ положения голодающих во всех странах мира.

Ранее Илон Маск прокомментировал просьбу ООН пожертвовать $6 млрд в пользу голодающих. По его словам, он готов выделить ООН средства для борьбы с голодом на планете при условии финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы. 

Если представители ВПП расскажут, как именно $6 млрд позволят спасти мир от голода, он сразу же продаст акции Tesla и профинансирует программу.
Источник: focus.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]