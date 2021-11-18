Руководители Всемирной продовольственной программы ООН призвали миллиардеров со всего мира пожертвовать $6,6 млрд, чтобы спасти 42 млн человек, которые могут умереть от голода. Об этом сообщается на официальном сайте ВПП.





Дэвид Бисли, директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы, заявляет, что борьба с голодом не терпит отлагательств. Кризис беспрецедентный. В своем Twitter он обратился к Илону Маску.





"Вам нужен четкий план и смета? Вот, пожалуйста. Мы готовы вести переговоры с Вами и другими людьми, которые всерьез обеспокоены спасением жизней на планете. Чтобы спасти людей от голода в 2022 году, нужно $6.6 млрд", — сообщил Бисли.

















На что пойдут эти средства?





$3.5 млрд на продукты питания и их доставку — в эту сумму входят стоимость доставки и транспортировки продуктов для нуждающихся стран, а также расходы на хранение продуктов и доставку к конечным пунктам назначения, для чего планируется задействовать воздушный, наземный и речной транспорт, а также оплачивать работу водителей и охранников в зонах, где идут военные конфликты.





$2 млрд на наличные и продовольственные ваучеры (в т.ч. комиссию за денежные переводы) в регионах, где работают рынки. Такая разновидность помощи позволит людям, которые нуждаются в продуктах больше других, купить еду по своему выбору. К тому же, эти средства пойдут на поддержание местной экономики.





$700 млн на расходы, связанные со спецификой конкретной страны. Эти деньги пойдут на планирование и управление миллионами тонн дополнительного продовольствия, а также на денежные переводы и ваучеры, адаптированные к условиям 43 странах и с учетом операционных рисков.





Предусмотрено строительство офисных и дополнительных помещений, а также обеспечение безопасности сотрудников, которые в них работают. Офисы будут контролировать, как распределяется продовольствие, что гарантированно позволит обеспечить продуктами питания наиболее уязвимые слои населения.





$400 млн на глобальное и региональное управление операциями. Это расходы, связанные с управлением и подотчетностью, в т.ч. управление глобальными цепями снабжения и авиационными маршрутами, управление системой логистики, в частности, заключение контрактов на грузовые перевозки; глобальный мониторинг и анализ положения голодающих во всех странах мира.





Ранее Илон Маск прокомментировал просьбу ООН пожертвовать $6 млрд в пользу голодающих. По его словам, он готов выделить ООН средства для борьбы с голодом на планете при условии финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы.





Если представители ВПП расскажут, как именно $6 млрд позволят спасти мир от голода, он сразу же продаст акции Tesla и профинансирует программу.



