Евро и рубль тоже укрепились. Как следствие, стоимость корзины валют выросла ещё на 0,20% до максимума за 14 дней, а с начала недели она подорожала уже на 0,64%.





Американец уверенно укрепляется уже шесть торговых сессий подряд. Хотя сегодня рост был самый слабый — всего +0,0012 BYN, но суммарное укрепление за этот период превысило 5(!) копеек (+0,0510 BYN).





Курс доллара поднялся до 2,4860 BYN/USD — максимума за 42 дня. С начала месяца белорусский рубль девальвировался к доллару уже на 0,0634 BYN, это пока меньше рекордного за последние полтора года укрепления по итогам октября, когда доллар всего за месяц обвалился на 0,0910 BYN.





Курс евро вырос на 0,0107 BYN до 2,8170 BYN/EUR.





За последние пять дней евро четырежды дорожал на общую сумму 0,0158 BYN, а до этого он находился на минимуме за 472 дня.





Курс российского рубля поднялся на 0,0068 BYN до 3,4212 BYN/100 RUB.





Российский рубль укрепляется второй день. Сотня российских рублей за это время подорожала на 0,0208 BYN, а до этого её стоимость находилась на минимуме за 82 дня.





Московская биржа

Российскому рублю удалось сегодня подорожать к доллару и прервать серию из пяти повышений подряд, в конце которой доллар поднялся до максимума за 42 дня. Таким образом, сегодня Банк России принял решение опустить официальный курс доллара на завтра на 22 копейки до 72,6022 RUB/USD.





Официальный курс евро снизился всего на 10 копеек до 82,2583 RUB/EUR.