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Минсельхозпрод: Экспорт белорусского продовольствия в ЕС вырос на 44,6% с начала года

Экспорт белорусского продовольствия в ЕС вопреки сложным отношениям Минска и Брюсселя вырос на 44,6% с начала года, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов на пресс-конференции в четверг в Минске.

"С Европейским союзом у нас все в порядке. Белорусское продовольствие продолжает пользоваться спросом за свое качество, безопасность. Экспорт в страны ЕС вырос за текущий период на 44,6% и достиг $320 млн", - сказал Богданов. 

По итогам 9 месяцев экспорт белорусского продовольствия в целом составил $4,7 млрд и увеличился к уровню прошлого года на 12,6%. Прирост валютной выручки составил практически $530 млн. Доля АПК в общей корзине белорусского экспорта составила практически 17%, добавил замминистра. 

Он отметил, что география экспорта остается широкой, белорусское продовольствие поставляется в более чем 100 стран мира. "В Россию оно поставлено на $3,4 млрд, поставки выросли на 7,8% к уровню 9 месяцев прошлого года. При этом доля РФ в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2 процентных пункта", - уточнил Богданов. 

По его словам, доля стран дальнего зарубежья ежегодно растёт. "За 9 месяцев у нас плюс 3,2 процентных пункта, доля достигла 16,3%. Мы уже наторговали на $772 млн, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года", - сказал замминистра. 

Отдельно он отметил рост поставок в Китай. Экспорт в КНР за 9 месяцев вырос на 35,5% к уровню прошлого года и достиг практически $250 млн. 

По итогам года, считает Богданов, экспорт белорусского продовольствия может превысить запланированные ранее показатели. "Если сохраниться текущая динамика, то мы превысим цифру, которую планировали - $6 млрд. Мы уже видим, что будет больше", - заявил он. 

Замминистра напомнил, что в 2020 году экспорт белорусского продовольствия составил $5,8 млрд. К 2025 году власти планируют увеличить его до $7 млрд. 

Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы. 

В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.
Источник: interfax.by
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