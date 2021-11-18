"С Европейским союзом у нас все в порядке. Белорусское продовольствие продолжает пользоваться спросом за свое качество, безопасность. Экспорт в страны ЕС вырос за текущий период на 44,6% и достиг $320 млн", - сказал Богданов.





По итогам 9 месяцев экспорт белорусского продовольствия в целом составил $4,7 млрд и увеличился к уровню прошлого года на 12,6%. Прирост валютной выручки составил практически $530 млн. Доля АПК в общей корзине белорусского экспорта составила практически 17%, добавил замминистра.





Он отметил, что география экспорта остается широкой, белорусское продовольствие поставляется в более чем 100 стран мира. "В Россию оно поставлено на $3,4 млрд, поставки выросли на 7,8% к уровню 9 месяцев прошлого года. При этом доля РФ в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2 процентных пункта", - уточнил Богданов.





По его словам, доля стран дальнего зарубежья ежегодно растёт. "За 9 месяцев у нас плюс 3,2 процентных пункта, доля достигла 16,3%. Мы уже наторговали на $772 млн, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года", - сказал замминистра.





Отдельно он отметил рост поставок в Китай. Экспорт в КНР за 9 месяцев вырос на 35,5% к уровню прошлого года и достиг практически $250 млн.





По итогам года, считает Богданов, экспорт белорусского продовольствия может превысить запланированные ранее показатели. "Если сохраниться текущая динамика, то мы превысим цифру, которую планировали - $6 млрд. Мы уже видим, что будет больше", - заявил он.





Замминистра напомнил, что в 2020 году экспорт белорусского продовольствия составил $5,8 млрд. К 2025 году власти планируют увеличить его до $7 млрд.





Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.





В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.