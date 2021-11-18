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Побегут ли беларусы скупать дорожающий доллар и сколько смогут купить?

Уже несколько дней в Беларуси очень быстро растёт курс доллара. Девальвация на носу?

Побегут ли беларусы скупать дорожающий доллар и сколько смогут купить?
Впрочем, американская валюта сейчас везде укрепляется, во всех странах: идёт глобальное усиление доллара. Что связано с решением ФРС США свернуть его эмиссию – «выключить печатный станок», пишет Инфобанк.
 
Но в Беларуси это имеет особое значение: доллар США – главная иностранная и основная учётная валюта, именно в долларах ведётся «личная бухгалтерия», учитываются доходы и финансовые и нефинансовые активы. И не только населения: $-учёт часто бывает даже на государственном уровне (самое известное – обещание средней зарплаты $500).
 
Из-за этого именно на курс доллара больше всего и обращают внимание беларусы. Часто даже когда другие валюты падают, и дешевеет валютная корзина Нацбанка – именно рост курса доллара воспринимается как ослабление беларуского рубля.
 
А когда рубль начинает ослабевать к доллару, желание конвертировать его в конвертируюмую валюту увеличивается, отчего поднимается спрос на доллары и евро. Это – естественное и рациональное поведение людей.
 
Причём часто рост спроса на иностранную валюту оказывается очень большим, а иногда – настолько огромным, что приводит даже к девальвации национальной валюты: население в Беларуси быстро реагирует на ситуацию, и способно в кратчайшие сроки предоставить на обмен очень значительную сумму беларуских рублей.
 
И именно от того, сколько на данный конкретный момент беларуских рублей находится в распоряжении населения, зависит глубина девальвации, как и сама возможность ослабить BYN-рубль скупкой иностранной валюты физическими лицами.
 
Из статистики Нацбанка, можно узнать, сколько в распоряжении населения находится BYN-рублёвых финансовых активов:

наличных BYN-рублей (правда, там есть ещё немного неотделяемых остатков в кассах торговых организациях)

объёма переводных BYN-рублевых депозитов физических лиц (остатков на BYN-карт-счетах населения – на банковских карточках)

объёма срочных BYN-рублёвых депозитов физических лиц.

Объём BYN-рублей в собственности физлиц показывает теоретический девальвационный потенциал – какую максимально возможную сумму население способно предъявить на конвертацию в доллары/евро в панические моменты кризисов, что случались уже не раз.
 
На конвертацию в первую очередь идут «свободные», не предназначенные для текущего, в ближайшее время, удовлетворения потребностей (для походов в магазин) дешевеющие белорусские рубли.
 
Но только из тех, что не «заморожены» на срочных вкладах, особенно безотзывных: из тех, что «всегда при себе»: наличка и деньги на BYN-карточках. Их называют «горячие деньги».
 
Так вот, объём «горячих денег» сейчас – рекордный: население располагает рекордной за всё время суммой беларуских рублей, которая может оперативно, прямо сегодня-завтра, поступить на валютный рынок.
 
В том числе рекордный и объём непосредственно наличных BYN-рублей в обращении: их в конце октября было на сумму 4,564 млрдBYN – исторический максимум.

На BYN-рублёвых карт-счетах физлиц (на банковских платёжных карточках) денег меньше, и к тому же не рекордная сумма. Но одна из наибольших: 3,233 млрдBYN в конце октября.

Всего «горячих денег» у населения – 7,797 млрд BYN (конец октября). В октябре превышен предыдущий рекорд, что был в июле. Теперь октябрьская сумма -  исторический максимум.
 
А вот денег на срочных BYN-рублёвых депозитах физлиц сейчас заметно меньше, чем было до кризиса. Несмотря на прирост в последние месяцы, их объём – 4,940 млрдBYN в конце октября – ещё далёк от рекордного, что был в феврале 2020-го (5,295 млрд BYN).
 
Итак, на конец октября:

наличных BYN-рублей (с учётом остатков в кассах) – 4,564 млрд(BYN-кэш)

на BYN-карточках – 3,233 млрд (BYN-карт)

на срочных BYN-депозитах – 4,940 млрд (BYN-депо).

А общая сумма всех BYN-рублёвых финансовых активов населения в конце октября 2021 года достигла исторически рекордной суммы – 12,737 млрд BYN. Превысив, наконец, тот максимум, что был ещё в июне 2020-го, перед самым началом политического кризиса.
 
И сколько долларов можно купить на все эти деньги? Каков, значит, потенциальный спрос на валюту со стороны населения?

Долларовый эквивалент всех BYN-рублёвых финансовых активов населения составляет на конец октября 2021-го 5,257 $млрд. Это – наибольшая сумма с февраля 2020 года.

Конечно, никогда вся сумма BYN-рублей не поступит на валютный рынок – всегда какая-то часть денег останется для походов в магазин, кто-то решит купить товар, пока он не вырос в цене, кто-то вообще «не заморачивается» покупкой крепкой валюты.
 
Но если смотреть на динамику BYN-рублёвой денежной массы населения, и вспомнить все девальвации, что белорусы пережили достаточное для их «изучения» количество, можно сопоставить текущую ситуацию с тогдашними, и даже заметить много закономерностей.
 
Одна из них – все девальвации случались, когда общая сумма BYN-рублей в распоряжении населения превышала $5 млрд в эквиваленте.

Это потому так получалось, что та часть суммы BYN-рублей, что в период массовой скупки валюты «идёт на валютный рынок за долларами», становилась слишком уж значительной для того, чтобы удержать курс имеющимися у государства валютными резервами.
 
И вот сейчас долларовый эквивалент BYN-рублёвых активов в распоряжении населения – уже заметно больше $5 млрд, и находится на одном из наибольших в истории значений.

Этому способствовало многомесячное укрепление белорусского рубля в 2021 году.
 
Таким образом, у населения сформировался значительный девальвационный потенциал: сумма BYN-рублей в распоряжении физлиц уже такая, что может существенно повлиять на динамику беларуского рубля в сторону ослабления, если она хлынет на валютный рынок.
 
Однако есть факторы, которые сейчас будут притормаживать этот процесс. 

Главные – это:

большой объём безотзывных BYN-вкладов, что не даёт возможности оперативно их конвертировать в доллары и евро

сильная инфляция, которая подняла цена так высоко, что «на жизнь» надо уже много BYN-рублей, и на покупку валюты остаётся значительно меньше.

Тем не менее, если доллар продолжит расти в Беларуси так сильно, как в среду 17 ноября, желающих избавиться от дешевеющих BYN-рублей будет становиться всё больше.

И значит спрос на доллары будет расти, и скоро достигнет значимой величины (это может быть сотни миллионов долларов), а с этим – ещё больше поднимется его курс в Беларуси.
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