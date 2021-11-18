Грузовой автомобиль, который ехал из Литвы в Польшу, остановили для проверки в деревне Будзиск. Водитель, 34-летний гражданин Польши, заявил, что везет дрова. Но при досмотре выяснилось, что кроме дров в машине перевозятся беларуские сигареты.





Таможенники изъяли около 46 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в более 680 тысяч злотых (165 тысяч долларов).





Водителя задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Подляская таможня.















