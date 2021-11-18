Беларуские сигареты везли в Польшу под видом дров
В Польше задержали очередную партию беларусских сигарет.
Грузовой автомобиль, который ехал из Литвы в Польшу, остановили для проверки в деревне Будзиск. Водитель, 34-летний гражданин Польши, заявил, что везет дрова. Но при досмотре выяснилось, что кроме дров в машине перевозятся беларуские сигареты.
Таможенники изъяли около 46 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в более 680 тысяч злотых (165 тысяч долларов).
Водителя задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Подляская таможня.
Источник: reform.by
11:02 18/11/2021
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