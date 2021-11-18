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Белорусский лес дает рекордную прибыль и набирает кадры

Флагманы лесной отрасли страны отчитались о финансах за 9 месяцев. Деньги льются в компании полноводной рекой.

По внутренней классификации РБ лесная отрасль кодируется как «лесоводство и лесозаготовки». Сейчас стали доступны финансовые результаты флагманских компаний сектора за три квартала 2021 года. Выручка крупных и средних организаций лесной отрасли составила 2,071 млрд руб., пишет banki24.by.

По сравнению с уровнем 2020 года сумма выручки флагманов увеличилась на 82,4%. Если тенденция продолжится в 4 квартале, по итогам 2021 года выручка почти наверняка перешагнет через 2,5 млрд руб. (1 млрд долларов в эквиваленте).

Прибыль от реализации продукции в отрасли продолжает расти в разы к отметкам прошлого года. За 9 месяцев 2021-го прибыль флагманов достигла 623,8 млн руб., и это в 3,5 раза выше, чем за тот же период в 2020-м. Есть хорошие шансы, что за целый год прибыль от реализации составит не менее 750 млн руб.

Так как прибыль растет быстрее выручки, то поднимается и рентабельность продаж. Рентабельность показывает, сколько рублей на чистой основе зарабатывает бизнес с продажи 100 руб. продукции. Средняя рентабельность продаж по лесоводству и лесозаготовкам за 9 месяцев 2021-го составила 30,1%.

По сравнению с 2020 годом зафиксирован рост без малого вдвое – с 15,6%. В 2021 году белорусский лес дает топовую рентабельность в экономике. Согласно данным статорганов рентабельность продаж за 9 месяцев оказалась выше только в финансах и страховании.

Средняя рентабельность по лесной отрасли в 3,7 раза больше, чем в целом по флагманам экономики. По итогам 2021-го данный показатель в лесоводстве и лесозаготовках скорее всего останется в пределах 27-30%.

В отрасли наблюдается лучшая структура рентабельности флагманов. Сразу 52,3% флагманов превысили рентабельность в 30% (такой большой доли нет даже в финансах и страховании). Напротив, только 2,7% флагманов были нерентабельны (несли убытки) или имели рентабельность 0-5%.

В целом по экономике отмечается обратное соотношение: аж 54% нерентабельных и низкорентабельных флагманов и лишь 4,1% высокорентабельных. Лесная отрасль относится к лидерам экономики по темпам роста зарплат. За январь-сентябрь 2021 года средняя зарплата в лесном секторе поднялась на 22,6% к уровню 2020-го (до 1407 руб.).

Работники отрасли не перерабатывают на фоне остальных белорусов. За 9 месяцев они трудились 1411 часов (против 1418 часов в среднем по экономике). Почасовая зарплата за три квартала выросла до 9 руб. (годом ранее было 7,3 руб.).

Лесоводство и лесозаготовки входит в пул немногих отраслей, в которых за 2021 год увеличилась списочная численность персонала. В среднем по экономике списки за 9 месяцев сократились на 1,7%.

За 9 месяцев 2021-го в отрасли получили работу 9,2 тыс. человек, а уволено было 7,7 тыс. В расчете на 100 уволенных было заполнено 119,1 вакансий (в целом по экономике лишь 91 вакансия). Чистая прибыль по сектору выросла в 6,7 раза к 2020 году и составила 316,8 млн руб.

Только 1,8% флагманов лесной отрасли показали убытки по конечному финансовому результату. Для лесного хозяйства характерна небольшая долговая нагрузка. За 9 месяцев флагманы отрасли выплатили по кредитам и займам всего 54 млн руб., или 2,6% от выручки (среднее по экономике значение – 26,9%). Сумма выплат кредиторам упала к 2020 году на 25,9% (в целом по экономике выросла на 14,1%).
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