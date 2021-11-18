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Байден: США скоро станут мировым лидером по производству электромобилей

Президент США посетил завод GM по производству электромобилей в Детройте в рамках общенационального турне в поддержку инфраструктурного пакета

Президент Джо Байден в среду вечером провел тест-драйв электрического внедорожника «Хаммер» во время посещения завода по сборке электромобилей компании General Motors в Детройте.

Президент лично протестировал электромобиль на заводе GM в Детройте, крупнейшем городе штата Мичигана, в рамках общенационального турне в поддержку закона об инфраструктуре стоимостью 1 трлн долларов, который был подписан Байденом в понедельник.

Закон предусматривает финансирование в размере 7,5 миллиардов долларов для создания национальной сети станций зарядки электромобилей. Такие инвестиции, по словам представителей отрасли, вдохновят американцев на покупку электрических автомобилей, а также будут способствовать увеличению производства экологически чистых машин. В 2020 году на долю электромобилей на американском рынке новых автомашин пришлось только 1,8%.

Во время посещения автозавода Байден одобрительно отозвался о «большой тройке» автопроизводителей из Детройта, в особенности - о компании GM, похвалив ее усилия в производстве электромобилей.

«Детройт является мировым лидером по производству электромобилей», - сказал Байден. Президент не упомянул компанию Tesla, на долю которой приходится почти 80% продаж электромобилей в США, при этом ее владелец Илон Маск не соглашается на то, чтобы сотрудники Tesla создали профсоюз.

«До сих пор в этой гонке лидировал Китай», - сказал Байден, говоря о производстве электромобилей. По его словам, ситуация вскоре поменяется в связи с принятием закона об инфраструктуре.
Источник: golosameriki.com
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