«Рогачевский молочно-консервный комбинат» укрепляется: присоединяет два молочных завода
Согласно информации, размещенной на Едином портале финансового рынка, общество присоединит два ОАО, специализирующихся на переработке молока.
В состава ОАО «Рогачевский МКК» войдут ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» и ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Ранее было известно только о присоединении октябрьского завода.
Все три предприятия контролируются государством.
Иллюстративное фото
ОАО «Октябрьский завод СОМ» в прошлом году получил выручку в 27,6 млн рублей. Его чистая прибыль составила 126 тыс. рублей. На конец года задолженность предприятия по долгосрочным кредитам и займам составляла 19,7 млн рублей.
Выручка ОАО «Рогачевский МКК» в прошлом году составила почти 378,9 млн рублей. Он показал чистую прибыль в 6,95 млн рублей. Долги предприятия по кредитам и займам на конец 2020 года составляли 41,37 млн.
09:40 18/11/2021
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