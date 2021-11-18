В состава ОАО «Рогачевский МКК» войдут ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» и ПУП «Калинковичский молочный комбинат». Ранее было известно только о присоединении октябрьского завода.





Все три предприятия контролируются государством.





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ОАО «Октябрьский завод СОМ» в прошлом году получил выручку в 27,6 млн рублей. Его чистая прибыль составила 126 тыс. рублей. На конец года задолженность предприятия по долгосрочным кредитам и займам составляла 19,7 млн рублей.





Выручка ОАО «Рогачевский МКК» в прошлом году составила почти 378,9 млн рублей. Он показал чистую прибыль в 6,95 млн рублей. Долги предприятия по кредитам и займам на конец 2020 года составляли 41,37 млн.