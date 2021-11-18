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Украина предлагает Европе международный газовый фонд

Министерство энергетики Украины выступило с инициативой создания международного газового фонда на базе украинских хранилищ газа. Участники такого фонда смогут отбирать запасы газа в кризисных ситуациях.




Предложение европейским партнерам сделано в рамках концепции регионального партнерства по энергетической безопасности. Документ предполагает направление дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту уже зимой сезона 2021-2022.

При этом Украина предложила привлекательные условия транспортировки топлива из дополнительных источников для наполнения резервных хранилищ в долгосрочном периоде. Речь идет о скидках за транзит от украинского оператора газотранспортной системы.

Цель предложений Украины — содействовать созданию в Европе гибкого рынка газа, устойчивого к возможным манипуляциям отдельных игроков.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил аспекты энергобезопасности Европы, подчеркнув, что проект «Северный поток — 2» является, угрозой такой безопасности.
Интерфакс
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