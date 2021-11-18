











Предложение европейским партнерам сделано в рамках концепции регионального партнерства по энергетической безопасности. Документ предполагает направление дополнительных потоков газа в район Баумгартена по украинскому маршруту уже зимой сезона 2021-2022.





При этом Украина предложила привлекательные условия транспортировки топлива из дополнительных источников для наполнения резервных хранилищ в долгосрочном периоде. Речь идет о скидках за транзит от украинского оператора газотранспортной системы.





Цель предложений Украины — содействовать созданию в Европе гибкого рынка газа, устойчивого к возможным манипуляциям отдельных игроков.





Одновременно президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил аспекты энергобезопасности Европы, подчеркнув, что проект «Северный поток — 2» является, угрозой такой безопасности.



