"С 25 по 29 октября Департаментом по авиации Республики Беларусь проводилась проверка авиакомпании с целью продления сертификата эксплуатанта воздушного судна. По итогам проверки сертификат эксплуатанта Белавиа был продлен на максимальный срок - 2 года", - проинформировал перевозчик.





Сертификат эксплуатанта – это основной документ, удостоверяющий соответствие авиакомпании установленным требованиям законодательства, его наличие является обязательным условием для эксплуатации авиаперевозчиком воздушных судов с коммерческой целью.

"Проверку прошли летная служба авиакомпании, инженерно-техническая служба, служба бортпроводников. Особое внимание было уделено функционированию системы управления безопасностью полетов", - отметили в авиакомпании.





"Белавиа" понесла серьезные потери после инцидента с вынужденной посадкой самолета компании Ryanair.









Как сообщалось, ЕС и ряд других стран в начале июня закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство после инцидента с самолетом Ryanair. Также самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Беларуси. Параллельно с ЕС санкционные списки расширили США, Великобритания и Канада.





Санкции стали реакцией ЕС на инцидент в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Летевший этим рейсом создатель портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега после посадки самолета в Минске были задержаны. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.





В октябре официальные лица ЕС заявляли о намерении ввести санкции в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. В ЕС считают, что Белавиа занимается перевозкой нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС. В Минске эти обвинения отвергают.