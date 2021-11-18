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Новые цены на жилищно-коммунальные услуги - насколько повысят услуги

На начало 2021 года обслуживание 1 кв. м квартиры стоило 0,137 рубля. Будет 0,15 рубля, то есть плюс 9,5%.

Техобслуживание лифта: по-старому — 0,0638 рубля (умножается на общий метраж квартиры), будет 0,0667 рубля. Плюс 4,5% к началу 2021 года.


Тепло и горячая вода: 113,50 рубля за гигакалорию по-старому, а будет 126,03 рубля. То есть на 11% больше. Вода на начало этого года оценена в 0,9238 рубля за кубометр. Будет 1,0922 рубля, то есть на 18,2% дороже. Другие услуги тоже подорожают.

Тарифы ЖКХ повышаются в Беларуси каждый год и, как правило, в два этапа. Власти стараются удерживать рост цен в одних и тех же пределах: должно прибавляться по $5 в год.
officelife.media
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