Техобслуживание лифта: по-старому — 0,0638 рубля (умножается на общий метраж квартиры), будет 0,0667 рубля. Плюс 4,5% к началу 2021 года.









Тепло и горячая вода: 113,50 рубля за гигакалорию по-старому, а будет 126,03 рубля. То есть на 11% больше. Вода на начало этого года оценена в 0,9238 рубля за кубометр. Будет 1,0922 рубля, то есть на 18,2% дороже. Другие услуги тоже подорожают.





Тарифы ЖКХ повышаются в Беларуси каждый год и, как правило, в два этапа. Власти стараются удерживать рост цен в одних и тех же пределах: должно прибавляться по $5 в год.



