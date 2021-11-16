Мониторинг мы ведем по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

Подорожали гречка и картошка

Цены на большинство товаров, которые мы отслеживаем каждый месяц, выросли. Особенно это заметно по бакалее и картошке.

Больше всего за месяц подорожал картофель – на 15%. Гречка отечественного производства за месяц «подросла» на 10%, цена белорусских макарон поднялась на 5%.

Акции тоже дорожают?

Любопытно, что рост цен в ноябре по сравнению с октябрем произошел не только на обычные, но и на многие акционные товары.





Сильнее всего – на 11% – подорожало сливочное масло. Акционная цена шампуня и стирального порошка выросла на 8% и 4% и соответственно.





Несмотря на то, что подорожавших товаров все-таки больше, чем подешевевших, общая стоимость корзины потребителя в ноябре (без учета яиц и муки, которых в день мониторинга не было в наличии) оказалась дешевле, чем в октябре: с 72,35 до 72,09 рубля, то есть на 0,4%.

Таблица: Intex-press





красный — рост цен

зеленый — спад цен

желтый — позиции, которые не учитывались при общей стоимости корзины



