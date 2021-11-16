Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в ноябре - ценное наблюдение
Intex-press на протяжении месяца отслеживала цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же барановичском магазине, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.
Снимок носит иллюстративный характер
Мониторинг мы ведем по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.
Подорожали гречка и картошка
Цены на большинство товаров, которые мы отслеживаем каждый месяц, выросли. Особенно это заметно по бакалее и картошке.
Больше всего за месяц подорожал картофель – на 15%. Гречка отечественного производства за месяц «подросла» на 10%, цена белорусских макарон поднялась на 5%.
Акции тоже дорожают?
Любопытно, что рост цен в ноябре по сравнению с октябрем произошел не только на обычные, но и на многие акционные товары.
Сильнее всего – на 11% – подорожало сливочное масло. Акционная цена шампуня и стирального порошка выросла на 8% и 4% и соответственно.
Несмотря на то, что подорожавших товаров все-таки больше, чем подешевевших, общая стоимость корзины потребителя в ноябре (без учета яиц и муки, которых в день мониторинга не было в наличии) оказалась дешевле, чем в октябре: с 72,35 до 72,09 рубля, то есть на 0,4%.
Таблица: Intex-press
красный — рост цен
зеленый — спад цен
желтый — позиции, которые не учитывались при общей стоимости корзины
08:44 18/11/2021
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