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Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в ноябре - ценное наблюдение

Intex-press на протяжении месяца отслеживала цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же барановичском магазине, чтобы горожане могли оценить реальный уровень инфляции.

Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в ноябре - ценное наблюдение
Снимок носит иллюстративный характер
Мониторинг мы ведем по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

Подорожали гречка и картошка

Цены на большинство товаров, которые мы отслеживаем каждый месяц, выросли. Особенно это заметно по бакалее и картошке.
 
Больше всего за месяц подорожал картофель – на 15%. Гречка отечественного производства за месяц «подросла» на 10%, цена белорусских макарон поднялась на 5%. 

Акции тоже дорожают?

Любопытно, что рост цен в ноябре по сравнению с октябрем произошел не только на обычные, но и на многие акционные товары.

Сильнее всего – на 11% – подорожало сливочное масло. Акционная цена шампуня и стирального порошка выросла на 8% и 4% и соответственно.

Несмотря на то, что подорожавших товаров все-таки больше, чем подешевевших, общая стоимость корзины потребителя в ноябре (без учета яиц и муки, которых в день мониторинга не было в наличии) оказалась дешевле, чем в октябре: с 72,35 до 72,09 рубля, то есть на 0,4%.
Таблица: Intex-press

красный — рост цен
зеленый — спад цен
желтый — позиции, которые не учитывались при общей стоимости корзины
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