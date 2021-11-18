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Рекордная производительность: стали ли белорусы работать эффективнее?

В нынешнем году рост производительности труда побил рекорды и максимально сблизился с темпом роста зарплат. Означает ли это, что баланс в экономике наконец достигнут?

В прошлом наши экономические власти безуспешно пытались привязать рост зарплат к производительности труда – желаемого почти никогда не удавалось достичь. Слишком уж медленно усовершенствовался труд белорусов – а зарплаты поднимать хотелось побыстрее.

И вот, стоило только в 2020 году приказным путем отвязать два показателя, как на следующий год баланс сам собой случился.

В 2021 году, судя по официальной статистике, разрыв между ростом зарплат и ростом производительности резко сокращается. По данным за январь-август, производительность труда выросла на 3,9%, а зарплата – на 5,2%. То есть вполне соотносимые друг с другом темпы.

Хотя для последних лет был характерен резкий разрыв этих показателей (скрещивались они лишь с периоды кризисных падений экономики).

Рост производительности труда по ВВП и реальной заработной платы (в % к предыдущему году)


Идея, что рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда, посещала наши экономические власти в далеком 2014 году.  Тогда оплату труда на предприятиях привязали к результатам производственной деятельности. И рост зарплат практически остановился.

Время для экономических экспериментов было выбрано неудачно. В начале 2015 года зарплаты совсем обвалились – уже из-за наступившего экономического кризиса.

С окончанием кризиса на необходимость соотношения зарплат и производительности труда закрыли глаза, хотя формальные требования для бухгалтерии госпредприятий остались. И зарплаты стали прирастать лихими темпами, невзирая на скромную отдачу от труда.

Самым показательным стал 2018 год, когда средняя зарплата по стране подскочила на целых 11,6%. А производительность выросла всего на 3,4%.

Баланс достигнут?

Рост производительности труда, зафиксированный в нынешнем году, является рекордным за десятилетний период. Выше было лишь в 2011 году. Объяснением тому служит не только низкая база прошлого года (тогда производительность снизилась), но и результаты нынешнего года.

Ведь производительность труда – это отношение ВВП к численности работающих. Поэтому, когда ВВП растет, а численность занятых падает (что и происходит в текущем году), то и показатель производительности будет выглядеть неплохо.

Сблизить два показателя – отдачу от труда и зарплаты – помогло и то, что в 2021 году зарплаты перестали существенно прирастать.

Благодаря всем этим факторам приблизиться к балансу двух показателей удалось естественным путем, без директивных приказов.

В Гродненской области вообще сложилась уникальная со времен кризиса ситуация, когда производительность даже немного опередила рост зарплат. Это при том, что именно на Гродненщине зарплаты в 2021 году выросли сильнее всего – на 6%.

Означает ли это, что экономика приходит к здоровому равновесию? Об этом Тhinktanks.by спросил экономиста Ярослава Романчука.

Экономическое равновесие или статистические трюки?

Эксперт подчеркнул, что власти в этом году не имеют возможности для разгона внутреннего спроса путем искусственной накачки зарплат – а именно этим они занимались в предыдущие годы.

Что касается самого показателя производительности, то в Беларуси он все равно остается крайне низким на фоне показателей Восточной и Центральной Европы.

Даже если судить по несколько устаревшей статистике. Так, например, по данным Института экономики НАН Беларуси за 2017 год, в Беларуси производительность труда составляла около 12 тысяч евро в год на одного занятого, в Польше – 24 тысячи, в Швеции – 115 тысяч евро.

«Для того, чтобы поднять производительность труда, необходимо либо закупать технологии, либо расширять рынки сбыта, либо встраиваться в глобальные цепочки стоимости. А ничего из этого белорусские власти не сделали. Соответственно, откуда может быть производительность труда? Она может быть только в рамках статпогрешности, которую рисуют сами власти», - считает Ярослав Романчук.
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