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Число перевезенных пассажиров снизилось на 4,6% за 10 месяцев в Беларуси

Число перевезенных пассажиров снизилось на 4,6% за 10 месяцев в Беларуси, объем перевозок грузов - на 3,2%, сообщили в Национальном статистическом комитете в среду.

"В январе-октябре 2021 года пассажирооборот составил 17 091 млн пассажиро-километров, или 111,1% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1285,2 млн. человек, или 95,4% к январю-октябре 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Белстата.

По данным комитета, грузооборот в январе-октябре составил 99,6 млрд тонно-километров, или 98,1% к соответствующему периоду 2020 года. "Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 320,9 млн т грузов, или 96,8% к январю-октябрю 2020 года", - сказано в сообщении. Его цитирует Интерфакс-Запад.
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