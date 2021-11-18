"В январе-октябре 2021 года пассажирооборот составил 17 091 млн пассажиро-километров, или 111,1% к соответствующему периоду 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1285,2 млн. человек, или 95,4% к январю-октябре 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Белстата.





По данным комитета, грузооборот в январе-октябре составил 99,6 млрд тонно-километров, или 98,1% к соответствующему периоду 2020 года. "Организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 320,9 млн т грузов, или 96,8% к январю-октябрю 2020 года", - сказано в сообщении. Его цитируе т Интерфакс-Запад.



