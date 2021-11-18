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PandaDoc вошла в рейтинг лучших технологических компаний Северной Америки

Первый белорусский стартап-«единорог», в 2020-2021 годов попавший под пресс минских властей и свернувший на родине свою деятельность, включен в престижный 2021 North America Technology Fast 500.

PandaDoc вошла в рейтинг лучших технологических компаний Северной Америки
Микита Микадо
PandaDoc, основанная белорусами Микитой Микадо и Сергеем Борисюком, стал единственным представителем с белорусскими корнями в списке самых динамично развивающихся технологических компаний США и Канады, пишет Ежедневник.

Этот рейтинг с 2006 года готовит известная консалтинговая компания Deloitte. Главными условием участия в конкурсе, который продолжался в течение 2021 года, являлись нахождение в бизнесе не менее 4 лет, наличие головного офиса в Северной Америке и операционной выручки в 2017 финансовом году не менее 50 тыс. долларов, а в 2020-м – не менее 5 млн долларов. Также одним из важных критериев отбора стали темпы роста за рассматриваемый четырехлетний период, которые должны были быть не менее 75%.

Из белорусских компаний, которые работают и имеют головные офисы в США или Канаде, этим условиям на этот раз соответствовал стартап PandaDoc, занимающийся разработкой и обслуживанием программного обеспечения для автоматизации документооборота. Стартап, осенью этого года ставший первым в истории Беларуси «единорогом» (оценка бизнеса от 1 млрд долларов), занял в 2021 North America Technology Fast 500 421-е место. Средний темп прироста выручки PandaDoc за 2017-2020 годы составил 272%.

Летом 2021 года один из основателей PandaDoc Микита Микадо стал автором инициативы по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию.

В начале сентября в компании прошли обыски и были задержаны четыре ее топ-менеджера. Трое из них были отпущены в конце 2020 года, после того как Микита Микадо вышел из проекта помощи уволенным силовикам, а компания перевела сумму насчитанного ущерба на счет Следственного комитета Беларуси. Четвертый сотрудник вышел на свободу в 2021 году.

Часть специалистов минского офиса еще в прошлом году переехали в Киев, где была зарегистрирована новая компания. Сам минский офис и местная дочка были ликвидированы. Кроме головного офиса в Сан-Франциско и центра разработки в Киеве у PandaDoc есть подразделения в США, Португалии и на Филиппинах.

Микита Микадо и Сергей Борисюк входят в топ-100 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2021.

Что касается рейтинга Deloitte, то впервые PandaDoc была включена в него в прошлом году. Тогда она заняла 354-ое место с показателем прироста 277%. В прошлом году в топ-500 также входила белорусская компания iTechArt Group.

PandaDoc – это пятый участник с белорусским происхождением за всю историю рейтинга.

Первым фигурантом North America Technology Fast 500 от Беларуси в 2006 году стала компания EPAM Systems. Она присутствовала в нем на протяжении 2006-2015 годов. В 2015-2016 годах среди самых быстрорастущих компаний Северной Америки оказался Itransition. А в 2016-2017 годах белорусское присутствие в топ-500 обеспечивала компания Oxagile.
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