+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Компания ЭТОН из Жодино начала выпускать Автобус МАЗ-"африканец" под брендом SUB

Выпуск автобусов SUB 131, предназначенных для перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах в условиях тропического климата, организовала на своей площадке в Жодино компания ЭТОН.

Фото ЭТОН

Насколько мы поняли, пишет Автобизнес, речь идет о реинкарнации автобуса МАЗ-131020, который появился еще в 2016 году. Эта машина разрабатывалась по техническим требованиям, выдвинутым потенциальным заказчиком из Африки: в основе – надежное рамное шасси, возможность перевозки грузов на крыше, простота конструкции, хорошая ремонтопригодность, низкая цена. В результате на базе грузовика МАЗ-5336 было создано "неубиваемое" транспортное средство, способное работать на дорогах с плохим покрытием и в самых жестких условиях эксплуатации.




Правда, в серию МАЗ-131 так и не пошел – тендер на поставку автобусов по какой-то причине не состоялся. И в 2018 году автобус, за которым закрепилось прозвище "африканец", в качестве гуманитарной помощи был передан в Сирийскую Арабскую Республику (САР).

На Минском автозаводе тогда же пообещали сделать более совершенный автобус для плохих дорог и тропиков. Но к этой теме, похоже, так и не вернулись. А вот МАЗ-131, пусть и под новым именем, оказался вдруг востребован: компания ЭТОН изготовила уже как минимум три такие машины. Более того, автобус SUB 131 начала продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока компания AFTRADE DMCC из Дубая (ОАЭ). Кстати, на сайте приведено фото именно МАЗ-131020. Так что, видимо, между ним и производимым в Жодино SUB 131 действительно можно поставить знак равенства.

Что касается технических характеристик, то они практически во всем совпадают. Габаритные размеры SUB 131 имеет следующие: длина – 11.470 мм; ширина – 2500 мм; высота – 3530 мм. Колесная база – 5700 мм. Полная масса автобуса – 18.000 кг (6500+11.500). При этом технически допустимая масса составляет все 20.000 кг (7000+13.000).

Автобус оснащен 250-сильным турбодизелем ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) и 9-ступенчатой коробкой передач Fast Gear 9JS135TA. Объем топливного бака – 280 л.
 
Передняя подвеска – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими амортизаторами. Задняя – зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормозная система – пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес, с ABS.


В салоне установлено 43 антивандальных сиденья для пассажиров и одно – для кондуктора. Общая пассажировместимость автобуса – 72 человека.


Рабочее место водителя по-прежнему отличается предельной аскетичностью. Тем не менее сиденье – на пневмоподвеске, с регулировкой наклона спинки и подголовника. Имеется гидроусилитель. Предусмотрен электронный спидометр и звуковой сигнал заднего хода. Опционально предлагается установка системы видеонаблюдения и контроля и подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.

Куда отправятся первые SUB 131 – пока неизвестно.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]