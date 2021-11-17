Фото ЭТОН





Насколько мы поняли, пишет Автобизнес, речь идет о реинкарнации автобуса МАЗ-131020, который появился еще в 2016 году. Эта машина разрабатывалась по техническим требованиям, выдвинутым потенциальным заказчиком из Африки: в основе – надежное рамное шасси, возможность перевозки грузов на крыше, простота конструкции, хорошая ремонтопригодность, низкая цена. В результате на базе грузовика МАЗ-5336 было создано "неубиваемое" транспортное средство, способное работать на дорогах с плохим покрытием и в самых жестких условиях эксплуатации.

















Правда, в серию МАЗ-131 так и не пошел – тендер на поставку автобусов по какой-то причине не состоялся. И в 2018 году автобус, за которым закрепилось прозвище "африканец", в качестве гуманитарной помощи был передан в Сирийскую Арабскую Республику (САР).





На Минском автозаводе тогда же пообещали сделать более совершенный автобус для плохих дорог и тропиков. Но к этой теме, похоже, так и не вернулись. А вот МАЗ-131, пусть и под новым именем, оказался вдруг востребован: компания ЭТОН изготовила уже как минимум три такие машины. Более того, автобус SUB 131 начала продвигать на рынках Африки и Ближнего Востока компания AFTRADE DMCC из Дубая (ОАЭ). Кстати, на сайте приведено фото именно МАЗ-131020. Так что, видимо, между ним и производимым в Жодино SUB 131 действительно можно поставить знак равенства.





Что касается технических характеристик, то они практически во всем совпадают. Габаритные размеры SUB 131 имеет следующие: длина – 11.470 мм; ширина – 2500 мм; высота – 3530 мм. Колесная база – 5700 мм. Полная масса автобуса – 18.000 кг (6500+11.500). При этом технически допустимая масса составляет все 20.000 кг (7000+13.000).





Автобус оснащен 250-сильным турбодизелем ЯМЗ-236БЕ2 (Евро-2) и 9-ступенчатой коробкой передач Fast Gear 9JS135TA. Объем топливного бака – 280 л.

Передняя подвеска – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими амортизаторами. Задняя – зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормозная система – пневматическая, с раздельным приводом передних и задних колес, с ABS.









В салоне установлено 43 антивандальных сиденья для пассажиров и одно – для кондуктора. Общая пассажировместимость автобуса – 72 человека.









Рабочее место водителя по-прежнему отличается предельной аскетичностью. Тем не менее сиденье – на пневмоподвеске, с регулировкой наклона спинки и подголовника. Имеется гидроусилитель. Предусмотрен электронный спидометр и звуковой сигнал заднего хода. Опционально предлагается установка системы видеонаблюдения и контроля и подготовка под установку оборудования для оплаты проезда.





Куда отправятся первые SUB 131 – пока неизвестно.