



Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.





"К работам по замене задвижки №25А выходного коллектора насосной НПС "Гомель" персонал предприятия приступил 16 ноября. В ходе выполнения ремонта, чтобы исключить экологические и промышленные риски, а также обеспечить безопасность труда специалистов, приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" - Мозырь - Адамова застава на 7%", - рассказали на предприятии.





Работы, которые ведутся с целью повышения надежности и безопасности функционирования НПС "Гомель", займут 48 часов. "Ограничение по поставкам не повлияет на объемы, запланированные на ноябрь текущего года. Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение 3 дней", - заверили в "Гомельтраснефть Дружба".











