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"Гомельтранснефть Дружба": перекачка нефти ограничена незначительно, на ноябрьские планы не повлияет

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" ведет плановые работы по замене задвижки на нефтеперекачивающей станции "Гомель", в связи с чем незначительно ограничены объемы перекачки нефти по одной из ниток магистрального нефтепровода.


Об этом сообщили БЕЛТА на предприятии.

"К работам по замене задвижки №25А выходного коллектора насосной НПС "Гомель" персонал предприятия приступил 16 ноября. В ходе выполнения ремонта, чтобы исключить экологические и промышленные риски, а также обеспечить безопасность труда специалистов, приняты меры по частичному ограничению перекачки на участке НПС "Гомель" - Мозырь - Адамова застава на 7%", - рассказали на предприятии.

Работы, которые ведутся с целью повышения надежности и безопасности функционирования НПС "Гомель", займут 48 часов. "Ограничение по поставкам не повлияет на объемы, запланированные на ноябрь текущего года. Мощности белорусского оператора нефтепровода "Дружба" позволят наверстать необходимые объемы в течение 3 дней", - заверили в "Гомельтраснефть Дружба".
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