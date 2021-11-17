Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". © РИА Новости / Илья Наймушин









Представители российской туристической отрасли обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой продлить отсрочку по исполнению обязательств перед туристами за не состоявшиеся из-за пандемии туры, говорится в обращении, которое подписали в том числе руководители Российского союза туриндустрии, ассоциации "Турпомощь" и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Копия документ а имеется в распоряжении РИА Новости.





Речь идет о постановлении, принятом в прошлом году и позволяющем россиянам получить равнозначный тур за поездку, приобретенную до 31 марта 2020 года и перенесенную из-за пандемии. Если же путешественник отказался от тура, туроператоры могут вернуть ему деньги до конца года.





Туроператоры просят продлить этот срок до конца 2023 года. По их словам, это нужно "для синхронизации механизма исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств за билеты на авиарейсы, не состоявшиеся по причине той же эпидемии и ограничения воздушного сообщения".

Ранее газета "Известия" написала, что почти 60 процентов отечественных туроператоров признались, что рискуют обанкротиться. Под угрозой оказались прежде всего средние и малые компании, которые до пандемии отправляли туристов в Китай, Юго-Восточную Азию, Европу и другие пока еще закрытые страны.





При этом чартеры сейчас летают только в Турцию, Египет, Доминикану и Объединенные Арабские Эмираты, и это ограничивает возможность формирования массовых турпотоков. Именно это не позволило туроператорам исполнить обязательства, взятые в 2020 году.











