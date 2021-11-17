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Налог Деда Мороза: В Гродно напомнили о скором приближении праздников

Гродненцы начинают готовиться к новогоднему сезону. Как известно, самыми популярными и востребованными в этот период становятся услуги Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Но чтобы стать героем из сказки даже на одну ночь – нужно уведомить налоговую службу и заплатить обязательный взнос.


Помимо сказочных героев, на новогодних утренниках, домашних ёлках и корпоративах зачастую требуется фото и видеосъёмка, чтобы потом обновить эти воспоминания. Но и на работу фотографов и операторов тоже нужно разрешение налоговых органов, сообщает s13.ru со ссылкой на «Гродно Плюс».

Для предоставления таких услуг без регистрации индивидуального предпринимателя, человеку необходимо для начала подать уведомление в налоговую службу, там указать вид деятельности и период работы, а затем уплатить единый налог.


К слову, ставка этой обязательной выплаты по Гродно составляет 110 белорусских рублей – это на оказание услуг сказочных персонажей, актёров, танцоров, музыкантов и тамады. Чтобы оказывать услуги фотографа в Новый год нужно будет заплатить 104 рубля, а вот для видеосъёмки сумма единого налога немного выше – 112 белорусских рублей.

Заявки на оказания всего перечисленного спектра услуг уже начинают поступать в гродненские налоговые службы.
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